Hills Mama Ne Kadar Verilmeli?

Tam adı Hill’s Pet Nutrition olan, Amerikalı kedi maması markası son dönemlerde hem kedi sahiplerinin hem de kedilerin gözdesi olarak gündeme gelmektedir. Burton Hill tarafından 1907'de kurulan marka her geçen yıl kalitesi ve zengin içeriği ile ününe ün katmıştır. Dünyaya yayılmış, kendini ispat etmiş bir markadır. Hills marka bünyesinde 220’den fazla bulunan veteriner hekimlerin güncel test aşamaları ile sürekli olarak kalitesinde geliştirme yapılmaktadır. Bu açıdan oldukça başarılı bir kedi maması üreticisidir.

Her ürünün ham maddesi temel besin öğelerine kadar incelemeden geçer. İçeriğinde 43 farklı çeşit protein alternatifi bulunduran, karbonhidrat, vitamin ve mineraller, çeşitli aminoasit takviyeleri ile evcil hayvanlar için en sağlıklı beslenme seçeneğidir. Kedi maması seçerken pek çok yönden ele almalı mama tercihini bu doğrultuda yapmak gerekmektedir.

Hills kedi maması, yağlanmayı önleyen ve kas gelişimine ciddi anlamda faydası olan protein öğeleri içerir. Göz sağlığını ve kalp sağlığını destekleyen taurin adı verilen besin öğesini içerir.

Kedilere Hills kedi maması verilirken belli ölçüler ile verilmektedir.

Örneğin; 2 kg olan kediye 35 gram, 3 kg olan kediye 45 gram, 4 kg olan kediye 55 gram, 5 kg olan kediye 70 gram, 6 kg ve üstü olan kediye kg başına 12 gram ilave yapılarak hesaplama yapılabilir.

Hills Science Plan Nedir?

Hills Science Plan, evcil hayvanların mümkün olan en sağlıklı, uzun yaşamı yaşamaları için, ihtiyaca yönelik tüketmesi gereken mamayı bilimin öncülüğünde formülize eden özel seridir. Yalnızca karnının doymasını amaçlamayan, aynı zamanda evcil hayvanınızın neye ihtiyacı varsa ihtiyaçlarına yönelik bir beslenme rutini sunar. Hills Science Plan evcil hayvanlara kendi beslenme düzenini, içeriğini oluştururken geniş skalada birçok alternatifte sunmaktadır.

Bunları sıralayacak olursak; Yaşa Göre Kedi Maması, Weight Management Kedi Mamaları (Kilo kontrolü odaklı olan mama türü), Sindirim Sistemi Sağlığı Kedi Mamaları, Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları, Hipoalerjenik Kedi Mamaları, Tahılsız Kedi Mamaları ve diğer ihtiyaçları ( Plak, tartar oluşumunu engellemek için, böbrek hastalığı olan kediler için, tüy yumağı oluşumunu engellemek için) için hazırlanan mamalardır.

Kedi sahipleri Petpal.com.tr ’de, aradığı her Hills ürününü güvenle bulabilir. Petpal.com.tr’de aynı zamanda Hills Science Plan ürünlerinden kedisine uygun olan ürünü seçerek eşsiz alışveriş deneyimini gerçekleştirebilir.