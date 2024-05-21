Kalp Nakli Sonrası Hangi Hastalık Olur?

Kalp nakli, vücudumuzun ihtiyaçları karşılamayan, kalıcı destek cihazlarına bağlı olan, yaşam süresi kısa olan hastalara kalp naklii işlemi yapılmadığı, kalp yetmezliği olan hastalara uygulanır. Kalp nakline giden süreçte kalbin pompalama fonksiyonunun azalmasına bağlı olarak akciğer ve böbrek gibi vücudun diğer organlarında da etkilenme söz konusudur. Kalp nakil işlemi sonrası hastalar yoğun bakıma alınmaktadır. Belirli bir süre sonra kalp cerrahisi işleminde anestezi etkisinin yavaş yavaş azalması ve hastanın solunum cihazından ayrılarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir. Hayati fonksiyonlarının stabil hale gelmesinin ardından hasta, rehabilitasyon ve bakım sürecine girmektedir. Bununla birlikte iyileşme sürecinin hızlanabilmesi için doktor gözetiminde ve ilaç tedavisi ile kişi yaşamını sürdürmelidir.

Kalp Nakli Sonrası Erken Komplikasyon

Kalp nakli, son dönem kalp yetmezliği olan hastalar için her ne kadar hayat kurtarıcı bir işlem olsa da bazı sağlık risklerini de bulundurur. Nakil sonrası organ reddi sürecinin önlenmesi için hastalar, doktor gözetiminde olmalıdır. Organ nakli olan hastanın bağışıklık sistemi zayıflamaktadır. Hasta vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelir. Akciğer enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu ve kan yoluyla vücuda giren enfeksiyonlar yaygın olarak görülmektedir. Organ nakli esnasında nakledilen kalpte akciğere giden damarlarda pıhtılaşma görülebilir. Bu pıhtılar, kalp krizi veya felç gibi hayati tehlike arz eden durumlara yol açmaktadır. Pıhtılaşma riskini azaltmak için hastaya kan inceltici ilaçlar verilmektedir. Kalp cerrahisi ameliyatı sonrası iyileşme süreci zaman alabilir. Yara enfeksiyonu ve kanama gibi komplikasyonlar ortaya çıkar. Bu ne hastanın hastanede uzun süre tedavi olmasına ve iyileşme sürecinin gecikmesine sebep olabilir.

Kalp Nakli Sonrası Geç Komplikasyonlar

Kalp nakli sonrası kalbin arterlerinde plak birikmesi daralma olarak tanımlanmaktadır. Bu durum kalp krizi riskini artırmaktadır. Koroner arter hastalığı tedavisinde anjiyoplasti ve bypass ameliyatı gibi yöntemler kullanılır. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar zamanla kişinin böbreklerine zarar verebilir. Bununla birlikte böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon ve nefes darlığı belirtilerine neden olabilir. Bağışıklık sisteminin azalması ile birlikte bazı kanser türü riski artırmaktadır. Düzenli kanser taramaları ve güneşten korunma kalp cerrahisi riskini azaltmaya yol açmaktadır. Kalp cerrahisi sonrası diyabet, yüksek tansiyon ve kemik erimesi gibi hastalıklar daha sık görülür. Bu hastaların kontrol altında tutulması, hastaların genel sağlıklarını iyileştirmek ve yaşam sürelerini uzatmak için oldukça önemlidir.

not: doktor tavsiyesi değildir. hekiminize danışınız.