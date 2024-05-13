Beşiktaş Akademi'de ücretsiz yaz kursları başlıyor!

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Akademi’de yaz kursları başlıyor.
Hem lise ve üniversite hem de kültür sanat kurslarının yer aldığı Beşiktaş Akademi’deki yaz kurslarından 7-16 yaş arası tüm öğrenciler faydalanabilecek. Beşiktaş’ta her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Öğrencilerimizin her adımda yanındayız, düzenlediğimiz yaz kurslarıyla öğrencilerimizin yaz dönemini daha verimli geçirmelerini diliyorum.” dedi.
Beşiktaş Akademi’de öğrencilerin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmasına imkan sağlayan ve kültür sanat kurslarıyla da kişisel gelişimine destek olan yaz kurslarına kayıtlar bugünden itibaren başladı. Kurslara Beşiktaş’ta ikamet eden vatandaşların başvuruları online olarak alınırken, ikamet dışı başvurular ise Beşiktaş Akademi’den şahsen yapılabilecek.
Beşiktaş Akademi’de yaz boyunca sınavlara hazırlık için takviye kurslar, kültür sanat kursları ve farklı spor branşlarında kurslar düzenlenecek.
Kültür Sanat Kursları
7-16 yaş arası öğrencilere yönelik kültür sanat kursları arasında keman, piyano, gitar, resim, satranç, yaratıcı drama ve modern dans branşlarının yanı sıra robotik kodlama kursu da yer alacak.
Takviye Kurslar
2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce ve matematik takviye kursları ile ara sınıf öğrencilerinin okuldaki derslerine takviye sağlanacak. 8. ve 12. sınıflara yönelik LGS ve TYT Türkçe ve matematik hazırlık kursları ile de öğrenciler yaz ayları süresince takviye kurs alarak gelişimlerini sürdürebilecek.
Spor Faaliyetleri
7-16 yaş aralığındaki çocuklar ise yüzme, tenis, basketbol ve voleybol branşlarından oluşan kurslarda yaz tatilini spor faaliyetleriyle değerlendirme imkânına sahip olacak. Spor faaliyetlerine katılım için sağlık raporu ve muvafakatname istenmektedir. Yüzme kursu için ek olarak sarılık testi gerekmektedir.
Başvuru Detayları
Başvurular bugünden itibaren başvuru linki üzerinden online olarak alınacaktır. Her öğrenci sadece 2 branş seçme hakkına sahiptir. Beşiktaş’ta ikamet eden öğrencilerin başvurusu T.C. kimlik numarası ile başvuru adresinden online, ikamet dışı kayıtlar için başvuru ise Beşiktaş Akademi’de şahsen yapılacaktır.
Online Başvuru: http://uygulama.besiktas.bel.tr/akademi
Başvuru Tarihi: 13 Haziran 2023
Kurs Başlangıç Tarihi: 10 Temmuz 2023
Kurs Bitiş Tarihi: 25 Ağustos 2023
Kaynak: https://www.tv5.com.tr/besiktas-akademide-ucretsiz-yaz-kurslari-basliyor
Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.