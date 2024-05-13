Beşiktaş Akademi'de ücretsiz yaz kursları başlıyor!

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Akademi’de yaz kursları başlıyor.

Hem lise ve üniversite hem de kültür sanat kurslarının yer aldığı Beşiktaş Akademi’deki yaz kurslarından 7-16 yaş arası tüm öğrenciler faydalanabilecek. Beşiktaş’ta her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Öğrencilerimizin her adımda yanındayız, düzenlediğimiz yaz kurslarıyla öğrencilerimizin yaz dönemini daha verimli geçirmelerini diliyorum.” dedi.

Beşiktaş Akademi’de öğrencilerin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmasına imkan sağlayan ve kültür sanat kurslarıyla da kişisel gelişimine destek olan yaz kurslarına kayıtlar bugünden itibaren başladı. Kurslara Beşiktaş’ta ikamet eden vatandaşların başvuruları online olarak alınırken, ikamet dışı başvurular ise Beşiktaş Akademi’den şahsen yapılabilecek.

Beşiktaş Akademi’de yaz boyunca sınavlara hazırlık için takviye kurslar, kültür sanat kursları ve farklı spor branşlarında kurslar düzenlenecek.

Kültür Sanat Kursları

7-16 yaş arası öğrencilere yönelik kültür sanat kursları arasında keman, piyano, gitar, resim, satranç, yaratıcı drama ve modern dans branşlarının yanı sıra robotik kodlama kursu da yer alacak.

Takviye Kurslar

2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz İngilizce ve matematik takviye kursları ile ara sınıf öğrencilerinin okuldaki derslerine takviye sağlanacak. 8. ve 12. sınıflara yönelik LGS ve TYT Türkçe ve matematik hazırlık kursları ile de öğrenciler yaz ayları süresince takviye kurs alarak gelişimlerini sürdürebilecek.

Spor Faaliyetleri

7-16 yaş aralığındaki çocuklar ise yüzme, tenis, basketbol ve voleybol branşlarından oluşan kurslarda yaz tatilini spor faaliyetleriyle değerlendirme imkânına sahip olacak. Spor faaliyetlerine katılım için sağlık raporu ve muvafakatname istenmektedir. Yüzme kursu için ek olarak sarılık testi gerekmektedir.

Başvuru Detayları

Başvurular bugünden itibaren başvuru linki üzerinden online olarak alınacaktır. Her öğrenci sadece 2 branş seçme hakkına sahiptir. Beşiktaş’ta ikamet eden öğrencilerin başvurusu T.C. kimlik numarası ile başvuru adresinden online, ikamet dışı kayıtlar için başvuru ise Beşiktaş Akademi’de şahsen yapılacaktır.

Online Başvuru: http://uygulama.besiktas.bel.tr/akademi

Başvuru Tarihi: 13 Haziran 2023

Kurs Başlangıç Tarihi: 10 Temmuz 2023

Kurs Bitiş Tarihi: 25 Ağustos 2023



Kaynak: https://www.tv5.com.tr/besiktas-akademide-ucretsiz-yaz-kurslari-basliyor