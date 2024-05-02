Ankara Botoks Tedavisi ile Daha Gergin Bir Yüze Sahip Olun

Cildimiz belirli bir yaşa geldikten sonra esnekliğini ve gerginliğini kaybetmektedir. Bu durumda kırışıklıklar oluşmaktadır. Kırışıklıklardan şikayetçi olan kişiler, Ankara botoks işlemi ile eski görünüşlerine kavuşmaktadır.

Botoks Nedir? Botoks Hangi Bölgelere Uygulanır?

Mimik kaslarının hareket etmesi ile ortaya çıkan alın, yüz kırışıklarını azaltmak ve belirli hastalıkları tedavi etmek için botoks işlemi kullanılmaktadır. Botoks hem yüz gerdirmek hem de belirli hastalıkları tedavi etmek için sık sık kullanılmaktadır. Dış etkenlere ve yaşın ilerlemesine bağlı olarak yüz bölgesinde belirgin kırışıklıklar meydana gelmektedir. Bu kırışık görüntüsünden rahatsız olan kişiler, botoks Ankara ile yüz bölgesini gerdirebilmektedir.

Botoks ile Yapılan Tedaviler Nelerdir?

Botoks, göz tembelliği, aşırı terleme ve şaşılık gibi hastalıkların tedavisi içinde kullanılmaktadır. Bu hastalıklar, Ankara botoks işlemi ile kolay ve hızlı bir şekilde tedavi edilmektedir. Botoks ile tedavi edilen hastalıkları sıralayacak olursak;

Diş sıkma, Kronik migren, Şaşılık, Aşırı terleme, Göz seğirmesi.

Bu hastalıklar botoks ile kolay bir şekilde tedavi edilmektedir. Kolay bir tedavi ve hızlı bir sonuç için kişiler botoks Ankara işlemini sık sık tercih etmektedir. Bunun yanı sıra yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olan kişilerde botoks ile kısa sürede sonuç elde edebilir.

Botoks Kimlere Yapılabilir? Kimler Botoks Yaptırabilir?

Esnekliğini ve kolojen yapısını kaybetmiş tüm ciltlere botoks işlemi uygulanmaktadır. Özellikle belirli bir yaşa gelmiş ve kırışıklıkları belirgin olmuş kişiler Ankara botoks ile kısa sürede ciltlerini yenilemektedir. Ayrıca botoks sadece yüz bölgesindeki kırışıklıklar için değil, birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır. Kişiler, botoks Ankara ile hastalıklarına kesin ve kısa sürede etki gösteren bir tedavi yaptırabilmektedir.

Ankara Saç Kök Hücre

Saç ekiminde kök hücre tekniği kullanılmaktadır ve bu işlem sırasında kişinin kendi saç köklerinden alınan hücreler, belirli alana taşınmaktadır. Birçok kişi Ankara saç kök hücre tedavisi ile saçlarının eski sağlığına kavuşmasını sağlamaktadır. Bu işlem saçlar daha hızlı iyileşmektedir. Dökülen saçlar yeniden çıkarak büyümektedir. Saç dökülmesi için Ankara saç kök hücre tedavisi, oldukça sağlıklı ve iyi sonuçlar veren bir tedavi yöntemidir. Ayrıca kök hücre saç dökülmesini durdurmakla kalmayıp, var olan saçlarında güçlenmesini ve uzamasını sağlamaktadır. Saçlar için oldukça faydalı olan Ankara saç kök hücre tedavisi, saç dökülmeleriniz için ideal bir çözüm yoludur.

Saç Kök Hücre Ne Zaman Etkisini Gösterir?

Kök hücre tedavisinden sonra saçlar hızlı bir şekilde toparlanmaktadır ve saç dökülmesi büyük oranda azalmaktadır. Belirli bir zaman geçtikten sonra yeni saçlarınızın çıktığını görebilir ve var olan saçlarınızın da uzadığını görebilirsiniz. Net bir sonuç elde etmek için 6 – 12 ay beklemeniz gerekir. Tedavi sonrasında görünür sonuçlar için belirli bir süre beklemeniz ve işlem yapılan bölgenize dikkat etmeniz gerekir. Kök hücre tedavisinden sonra hekiminizin size söylediklerini uygulayarak kısa süre içerisinde yeni saçlarınıza kavuşabilirsiniz.

Saç Kök Hücre Tedavisinin Faydaları ve Avantajları

İlk olarak kök hücre tedavisi, ayakta uygulanan bir tedavidir ve bu durumda kişiler kolay bir şekilde iyileşmektedir. Ayrıca bu işlem ile saçların büyümesi doğal olarak desteklenmektedir. İşlem sırasında bölgeye uygulanan kök hücreler, sizden alınan kök hücrelerdir. Bunun yanı sıra kök hücre tedavisi ile hasarlı ve ince telli olan saçlarınızda iyileşecektir. Yeni saçların çıkmasının yanı sıra Ankara saç kök hücre tedavisi ile var olan saçlarınızda uzayacak ve daha sağlıklı olacaktır.