29 Nis 2024 - 18:59- KPSS Rehber G:

İçişleri Bakanlığı 2024 Yılı 1608 Personel Alımında Lisans, Ön lisans, Lise Taban Puanları Nasıl Oluşur?

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İçişleri Bakanlığı 2024 Yılı 1608 personel alımında lisans, ön lisans ve lise mezunlarının başvuru yapabileceği kadrolar bulunmaktaydı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirmeler de başladı.

İçişleri Bakanlığı 2024 Yılı 1608 Personel Alımında Lisans, Ön lisans, Lise Taban Puanları Nasıl Oluşur? mask
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Başvuru sürecini tamamlayan adayların en çok merak ettiği konulardan birisi de taban ve tavan puanların nasıl oluşacağı yönündedir. Taban ve tavan puanların nasıl oluşacağını net olarak kestirmek zor olsa da önceki senelerde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan memur alım ilanlarında oluşan taban puanlara göre 2024 Yılı İçişleri Bakanlığı 1608 memur alımında oluşacak lisans, ön lisans , lise taban puanlarını tahmin etmek mümkündür.

2024 Yılı İçişleri Bakanlığı 1608 Memur Alımı Tahmini Lisans, ön lisans, Lise taban puanları

Öğrenim Düzeyi: Lisans

Avukat: Taban 90,47204 - Tavan Puan İse 92,98246 puan ile atama yapıldı.

Bilgisayar Mühendisi: Taban 84,65252 - Tavan İse 91,55101 puan ile atama yapıldı.

Elektrik-Elektronik Mühendis: Taban 88,41253 - Tavan İse 93,35649 puan ile atama yapıldı.

Büro Personeli: Taban 86,25739 - Tavan İse 95,8744 puan ile atama yapıldı.

Çağrı Karşılama Personeli: Taban 80,46225 - Tavan İse 93,59459 puan ile atama yapıldı.

Öğrenim Düzeyi: Ön Lisans:

Tekniker (Bilgisayar): Taban 84,3803 - Tavan İse 87,57057 puan ile atama yapıldı.

Büro Personeli: Taban 80,68444 - Tavan İse 93,55573 puan ile atama yapıldı.

Çağrı Karşılama Personeli (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü): Taban 60,00813 - Tavan İse 86,60967 puan ile atama yapıldı.

Çağrı Karşılama Personeli (Diğer): Taban 80,83288 - Tavan Puan İse 95,28675 puan ile atama yapıldı.

Öğrenim Düzeyi: Lise

Teknisyen (Elektrik-Elektronik): Taban 78,05124 - Tavan Puan İse 91,52887 puan ile atama yapıldı.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuru süreci 26 Nisan 2024 tarihinde sona erdi. Sonuçların en geç bir hafta için yani 5 Mayıs 2024 tarihine kadar açıklanması beklenmektedir.

# alımı, lisans, başvuru

29 Nis 2024 - 18:59 - KPSS Rehber

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