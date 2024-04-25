Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024 Yılı İŞKUR Aracılığıyla 1829 İşçi Alımı Yapıyor! Başvuru Ekranı Açıldı

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan ilana göre MSB bünyesinde geçici süreyle istihdam edilmek üzere 1829 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılabileceği gibi herhangi bir İŞKUR il müdürlüğüne giderek de başvuru işlemi gerçekleştirilebilir.

23 Şehirde 1829 İşçi Alımı

23 Şehirde yapılacak alımlarda farklı unvanlarla alım yapılacaktır. Unvana göre başvuru şartları değişkenlik göstermektedir. Alım yapılacak unvanlar aşağıda listelenmiştir. Alt kısımda verdiğimiz başvuru ekranı linkinden ilgili unvana tıklayarak detaylı başvuru koşulları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Alım yapılacak kadrolar genel olarak şu şekilde;



-94 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

-108 Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

-150 Terzi

-87 Elektronik Teknisyeni

-43 Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

-44 Metal Sac İşleme İşçisi

-28 Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

-10 Plastik Mamuller İmal İşçisi

-11 İş Makineleri Tamircisi

Başvuru Ekranı ve Başvuru Adımları



Başvurular 24-29 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılmalıdır. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapıldığı gibi İŞKUR il müdürlüklerine gidilerek de yapılabilmektedir. Öncelikle başvuru yapacağınız mesleği belirledikten sonra başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığınızı iyice inceleyiniz. Online olarak İŞKUR üzerinden başvuru yapmak için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde;



Başvuru Ekranı; https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx



Yukarıda başvuru ekranı karşısında yazan bağlantıya tıkladıktan sonra açılan ekranda alttaki görselde de görüldüğü gibi üst kısıma '' MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI '' yazınız ve alt kısımdan işyeri unvanı '' KAMU '' olarak seçip ara butonuna tıklayınız. MSB tarafından yayımlanan ilanlar listelenecektir. E-devlet kullanıcı bilgileriniz ile İŞKUR'a giriş yaparak başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.











Bu şekilde arama yaptığınızda alttaki görsellerde görüldüğü gibi başvuru yapabileceğiniz alımlar listelenecektir. Listelenen unvanlardan size uygun olana tıklayarak başvuru koşullarını inceleyebilirsiniz. Size uygun olduğunu düşündüğünüz ilanda son aşamada başvur tıklayarak başvuru işleminizi gerçekleştirmiş olursunz.



