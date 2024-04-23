PTT 2024 Yılı 10 Bin Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı mı? Alım Olacak mı?

2024 Mart ve Nisan aylarında bir çok kamu kurumu üst üste personel alımı ilanları yayımladı. Adalet Bakanlığı, İşkur, MEB, DSİ, Polis Akademisi ve birçok belediye ile üniversite bu ilan veren kurumlar arasında yer aldı. Ancak, uzun süredir beklenen personel alımı ilanını yayımlamayan PTT, diğer kurumlar arasında dikkat çekti. Birçok aday, sPTT'nin ilan vereceğini düşünüyor; fakat PTT tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PTT'nin en az 10 bin personel alımı yapması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda 5 bin kişilik bir kontenjanla alım yapan PTT, son 5 yılda açtığı yeni şubeler için personel alımı yapabilir. İkpsscafe ekibinden edinilen bilgilere göre, PTT'nin 2024 içerisinde alım yapacağına dair belirgin işaretler var.

Şirket, kendi bünyesinden ayrılanlar, emekli olanlar ve çeşitli sebeplerle işten ayrılanlarla birlikte yeni açılan şubeler ve başmüdürlüklerde görevlendirilmek üzere personel alacak. Ancak kontenjan sayısı henüz netleştirilmedi. Tahmini olarak, 5 bin ila 10 bin arasında bir istihdam müjdesi bekleniyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?



PTT'nin 2024 yılı içinde farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu pozisyonlar arasında Gişe ve Büro Görevlisi, Postacı, PTT Uzman Yardımcısı (Memur), Mühendis, Avukat, Mimar, Tekniker gibi kadrolar yer alıyor. Yeni personel alımlarıyla ilgili gelişmeleri sitemiz üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz.