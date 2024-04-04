Vakıfbank KPSS Şartsız 769 Memur Alımı İlanı Başvuru Kılavuzu Ve Başvuru Ekranı

Vakıfbank resmi web sayfası üzerinden yayımlanan ilana göre Türkiye'nin farklı bölge ve şubelerinde bulunan Vakıfbank şubelerinde istihdam edilmek üzere toplam 769 banka memuru alımı yapılacağı kamuoyu ile paylaşıldı.



Vakıfbank 769 memur alımında unva göre kadro dağılımı ise şu şekilde;





- 70 Müfettiş Yardımcısı / Bt Müfettiş Yardımcısı / Kontrolör Yardımcısı / BT Kontrolör Yardımcısı ( 70 Kişi İdari Alanda, 5 Hukuk, 30 Mühendislik, 5 Bilgisayar Mühendisliği )

- 100 Uzman Yardımcısı,

- 599 Memur

Başvuru Ekranı

Vakıfbank 769 memur alımında adaylardan herhangi bir KPSS puan şartı istenmezken banka tarafından yazılı bir sınav yapılacağı yayımlanan başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. Yazılı sınav için adaylardan istenilen başvuru ücreti ise 475TL olup bu husus yayımlanan kılavuzda şu şekilde vurgulanmıştır;



Sınav ücreti 475 TL’dir.

Ödeme işlemi, İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla başvuru esnasında gerçekleştirilecektir.

Sınav ücreti ödemeleri, sadece İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'nin yukarıda belirtilen internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Bankamız ödeme kanallarıyla işlem gerçekleştirilemeyecektir. Havale, EFT ve diğer yöntemlerle yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Sınav başvurusundan vazgeçen, sınava girmeyen veya alınmayan, sınavda başarısız olan, başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.



Başvuru Kılavuzu e başvuru ekranı; https://www.kpsscafe.com.tr/sites/536/uploads/2024/04/04/vakifbank2024-memur-alim.pdf

Vakıfbank 2024 Yılı Yazılı Sınav Konuları

Vakıfbank bünyesinde bulunan personel eksikliğini gidermek amacıyla memur alımı ilanı yayımladı. Buna göre Türkiyenin farklı şehirlerinde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda toplam 769 memur alımı yapılacağı görülmektedir. Başvuru koşulları, şehir şehir kadro dağılımı, sınav konuları gibi detaylara haberimizde yer vereceğiz.



Detaylar; https://www.kpsscafe.com.tr/haber/19795786/vakifbank-2024-yili-memur-alimi-yazili-sinav-kac-soru-kac-dakika-konu-dagilimi







