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Vakıfbank 2024 Yılı Memur Alımı Yazılı Sınav Kaç Soru, Kaç Dakika, Konu Dağılımı

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Vakıfbank 2024 Yılı memur alımı için beklenen ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre KPSS puan şartı olmaksızın diğer başvuru koşularını karşılayana adayların başvuru yapabilecği 769 memur alımı kadrosunun açıldığı belirtildi.

Vakıfbank 2024 Yılı Memur Alımı Yazılı Sınav Kaç Soru, Kaç Dakika, Konu Dağılımı mask
Vakıfbank 2024 Yılı Memur Alımı Yazılı Sınav Kaç Soru, Kaç Dakika, Konu Dağılımı
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Vakıfbank bünyesinde bulunan personel eksikliğini gidermek amacıyla memur alımı ilanı yayımladı. Buna göre Türkiyenin farklı şehirlerinde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda toplam 769 memur alımı yapılacağı görülmektedir. Başvuru koşulları, şehir şehir kadro dağılımı, sınav konuları gibi detaylara haberimizde yer vereceğiz.

Vakıfbank Yazılı Sınav Konuları ve Sınav Süresi

Vakıfbank 769 memur alımında unva göre kadro dağılımı ise şu şekilde;

- 70 Müfettiş Yardımcısı / Bt Müfettiş Yardımcısı / Kontrolör Yardımcısı / BT Kontrolör Yardımcısı ( 70 Kişi İdari Alanda, 5 Hukuk, 30 Mühendislik, 5 Bilgisayar Mühendisliği )

- 100 Uzman Yardımcısı,

- 599 Memur

Yazılı sınavda konular unvana göre dğeişiklik göstermektedir. En çok alım olan Düz memur unvanı için sınav konularına yazımızda değineceğiz. Diğer unvanlar için sınav konuları ve diğer detaylara başvuru kılavuzundan bakabilirsiniz.

Memur unvanı idari alan için sınav konuları şu şekilde;

Memur unvanı idari alan için sınavda toplam 100 soru olacaktır. Bu sorulardan 50 tane Genel Yetenk kısmı 50 adeti ise İdari alan kısmı için olacaktır. 100 soru için adaylara verilen sınav süresi ise 150 dakika

GENEL YETENEK: Sayısal İşlemler, Problem Çözme, Görsel Hafıza, Grafik-Tablo Okuma, Sayısal-Sözel Akıl
Yürütme

İDARİ ALAN ALAN BİLGİSİ:
Ekonomi: İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Para/Banka/Kredi, Uluslararası
Ticaret ve Finansman, İşletme Ekonomisi

Muhasebe-İşletme: Genel (Finansal) Muhasebe, Finansal Tablolar ve Analizi, İhtisas Muhasebesi İşletme Yönetimi, Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Bilanço Analizi

Bankacılık-Finans: Banka Muhasebesi, Para-Para Politikası-Merkez Bankacılığı, Finansal SistemUluslararası Finansal Sistemler, Ticari Aritmetik, İstatistik

Hukuk: Ticaret Hukuku (İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku), Bankacılık Hukuku Medeni Hukuk (Kişiler Hukuku, Aileler Hukuku, Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku, İcra İflas Hukuku

Maliye: Türk Vergi Sistemi, Maliye Teori ve Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi

Başvuru Kılavuzu; https://www.kpsscafe.com.tr/sites/536/uploads/2024/04/04/vakifbank2024-memur-alim.pdf 

# personel, başvuru, alımı, kadro dağılımı

04 Nis 2024 - 16:48 - Bankacılık

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