Yerel Seçim Sonuçları 2024; CHP, YRP, DEM parti kaç belediye kazandı?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından henüz kesin olarak duyurulmayan sonuçlara göre YRP, CHP ve DEM parti'nin aldıkları oy oranları ve kazandığı belediyeler yavaş yavaş netleşmeye başladı. 2024 yerel seçimlerinde büyük bir çıkış yakalayan ve seçimin CHP'den sonra en çok karlı çıkan partilerinden birisi olan Yeniden Refah Partisi ( YRP ) aldığı oy oranıyla da 3. sırada yer aldı. Birinci sırada CHP, ikinci sırada AKP üçüncü sırada YRP ve dördüncü sırada da DEM parti yer aldı. Peki bu partiler kaç belediye kazandı.

CHP Kaç Belediye Kazandı?

CHP'nin 2024 Yerel Seçimlerinde elde ettiği başarılar oldukça etkileyici görünüyor. Kesin olmayan sonuçlara göre:

CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik bir oy oranına ulaştı.

Büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

Ayrıca, CHP'nin oy oranı yüzde 37,74 olarak belirtilmiş, bu da CHP'nin 2002'den bu yana ilk kez AK Parti'nin önünde yer alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını sağladı. Bu sonuçlar, partinin seçmenler nezdindeki güveninin ve popülaritesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

CHP'nin kazandığı büyükşehirler şöyle:

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Mersin, Adana, Manisa.

YRP Kaç Belediye Kazandı?

1 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimler Türkiye'nin her yerinde büyük bir heyecana yol açtı. Seçmenler, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) bu seçimlerde aldığı oy sayısı ve kazandığı belediye başkanlıkları da netleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi (YRP) belediye başkanlıkları yarışında toplamda 2 milyon 787 bin oy alarak yüzde 6.15'lik bir oy oranına ulaşarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.



Yeniden Refah Partisi, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 1, il belediyelerinden 1, ilçe belediyelerinden 39 ve belde belediyelerinden 19 olmak üzere toplamda 60 belediye başkanlığı kazandı. YRP'nin kazandığı şehirler ise Yozgat ve Şanlıurfa oldu.

DEM Parti Kaç Belediye Kazandı?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'nin performansı şu şekildedir:

DEM Parti, Türkiye genelinde %5,68 oy oranı elde ederek 2 milyon 609 bin 802 oy aldı. Bu sonuçlarla Yeniden Refah Partisi'nden sonra en yüksek oy oranına sahip 4. parti oldu.

Toplamda 75 belediyeyi kazandı. Bunlar arasında 3 büyükşehir, 10 il, 58 ilçe ve 7 belde belediyesi bulunmaktadır.

DEM Parti'nin kazandığı büyükşehir belediyeleri Diyarbakır, Van ve Mardin'dir. Ayrıca, Ağrı, Hakkari, Muş, Siirt, Dersim, Batman, Iğdır gibi illerde de belediye başkanlıkları kazanılmıştır. Ancak Bitlis'te 198 oy farkla kaybedilen belediyenin sonuçlarına itiraz edileceği açıklanmıştır.

DEM Parti'nin en yüksek oy oranını Lice ilçesinde aldığı görülmektedir. İlçe genelinde yüzde 86,08 oy oranıyla birinci parti olmuştur.

Kazanılan iller arasında Hakkari, Van, Ağrı, Batman, Muş, Siirt, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Urfa, Kars, Mardin, Erzurum, Elazığ, Adıyaman, ve Mersin gibi birçok şehir yer almaktadır.