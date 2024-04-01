DEM Parti kaç belediye kazandı? DEM Parti 2024 Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? DEM Parti hangi büyükşehirleri kazandı?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, DEM Parti 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 2 milyon 609 bin 802 oy alarak Türkiye genelinde %5,68 oy oranına ulaştı. Bu sonuçlarla DEM Parti, Yeniden Refah Partisi'nden sonra 4. parti olarak kayıtlara geçti.

DEM Parti, bu seçimlerde toplamda 82 belediyeyi kazandı. Bunların içinde 3 büyükşehir, 10 il, 65 ilçe ve 7 belde belediyesi bulunmaktadır.

DEM Parti'nin kazandığı büyükşehir belediyeleri şunlardır:

Diyarbakır

Van

Mardin

Dem Parti 2024 Yerel Seçimlerinde Kaç Belediye Kazandı?

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'nin performansı şu şekildedir:

DEM Parti, Türkiye genelinde %5,68 oy oranı elde ederek 2 milyon 609 bin 802 oy aldı. Bu sonuçlarla Yeniden Refah Partisi'nden sonra en yüksek oy oranına sahip 4. parti oldu.

Toplamda 75 belediyeyi kazandı. Bunlar arasında 3 büyükşehir, 10 il, 58 ilçe ve 7 belde belediyesi bulunmaktadır.

DEM Parti'nin kazandığı büyükşehir belediyeleri Diyarbakır, Van ve Mardin'dir. Ayrıca, Ağrı, Hakkari, Muş, Siirt, Dersim, Batman, Iğdır gibi illerde de belediye başkanlıkları kazanılmıştır. Ancak Bitlis'te 198 oy farkla kaybedilen belediyenin sonuçlarına itiraz edileceği açıklanmıştır.

DEM Parti'nin en yüksek oy oranını Lice ilçesinde aldığı görülmektedir. İlçe genelinde yüzde 86,08 oy oranıyla birinci parti olmuştur.

Kazanılan iller arasında Hakkari, Van, Ağrı, Batman, Muş, Siirt, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Urfa, Kars, Mardin, Erzurum, Elazığ, Adıyaman, ve Mersin gibi birçok şehir yer almaktadır.





DEM’in kazandığı ilçeler:

Hakkari; Yüksekova (Gever), Van; Bahçesaray (Miks), Başkale (Elbak), Çaldıran (Ebex), Çatak (Şax), Edremit, Erciş (Erdîş), Gevaş, Gürpınar (Payîzava), İpekyolu, Muradiye, Özalp (Qelqelî), Saray, Tuşba, Ağrı; Diyadin (Giyadîn), Doğubayazıt (Bazîd), Taşlıçay (Avkevir), Kars; Kağızman, Digor, Şırnak; Cizre, Silopi, İdil (Hezex), Siirt; Kurtalan (Misirc), Bitlis; Tatvan, Muş; Varto (Gimgim), Bulanık (Kop), Malazgirt (Mizlazgîr), Erzurum; Karaçoban, Karayazı, Tekman (Tatos), Mardin; Artuklu, Dargeçit (Kerboran), Derik, Kızıltepe (Qoser), Mazıdağ, Nusaybin, Diyarbakır; Bağlar (Rêzan), Bismil, Dicle (Pîran), Ergani, Hani, Kayapınar (Peyas), Kocaköy (Karaz), Kulp (Pasur)i Lice, Silvan (Farqin), Sur, Yenişehir, Urfa; Birecik, Bozova(Hewag), Ceylanpınar (Serêkaniyê), Halfeti, Hilvan, Viranşehir, Elazığ; Karakoçan ve Mersin: Akdeniz.

Kazandığı beldeler

DEM Parti 7 belde kazandı. Buna göre; Iğdır’da Halfeli, Sırtköy, Batman’ın Beşiri ilçesinin İkiköprü, Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar, Adıyaman’ın Kömür ve Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldelerini kazandı.