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Yerel Seçim Sonuçları 2024; Yeniden Refah (YRP) yerel seçimde ne kadar oy aldı, kaç belediye kazandı?

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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında Yeniden Refah Partisi (YRP) oy oranı ve kaç belediye başkanlığı kazandığı belli oldu.

Yerel Seçim Sonuçları 2024; Yeniden Refah (YRP) yerel seçimde ne kadar oy aldı, kaç belediye kazandı? mask
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31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimler Türkiye'nin her yerinde büyük bir heyecana yol açtı. Seçmenler, belediye başkanlarından il genel meclisi üyelerine kadar yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) bu seçimlerde aldığı oy sayısı ve kazandığı belediye başkanlıkları da netleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi (YRP) belediye başkanlıkları yarışında toplamda 2 milyon 787 bin oy alarak yüzde 6.15'lik bir oy oranına ulaşarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Yeniden Refah Partisi, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 1, il belediyelerinden 1, ilçe belediyelerinden 39 ve belde belediyelerinden 19 olmak üzere toplamda 60 belediye başkanlığı kazandı. YRP'nin kazandığı şehirler ise Yozgat ve Şanlıurfa oldu.

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01 Nis 2024 - 21:19 - Siyaset

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