2024 Yerel Seçimleri: CHP Kaç İl Ve İlçe Belediyesi Kazandı; Oy Sayısı?

2024 Yerel seçim sonuçlarının gelmesiyle birlikte genel tablo yorumlandığında CHP'nin büyük bir sıçrama yaptığıydı. Bir çok yeni il ve ilçe belediyesi kazanan CHP aynı zamanda yeni büyükşehir belediyelerini de kazandı ve seçimde türkiye geneli en çok oy alan birinci parti oldu.

CHP Kaç Belediye Kazandı?

CHP'nin 2024 Yerel Seçimlerinde elde ettiği başarılar oldukça etkileyici görünüyor. Kesin olmayan sonuçlara göre:

CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik bir oy oranına ulaştı.

Büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

Ayrıca, CHP'nin oy oranı yüzde 37,74 olarak belirtilmiş, bu da CHP'nin 2002'den bu yana ilk kez AK Parti'nin önünde yer alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını sağladı. Bu sonuçlar, partinin seçmenler nezdindeki güveninin ve popülaritesinin yüksek olduğunu gösteriyor.



CHP'nin kazandığı büyükşehirler şöyle: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Mersin, Adana, Manisa.

2014 Yerel Seçim Sonuçlarında CHP perfomansı





31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'nin başarısı şu şekildeydi:

CHP toplamda 12 milyon 707 bin 683 oy alarak belediye başkanlıkları yarışında yüzde 32,05'lik bir oy oranına ulaştı.

CHP, büyükşehir belediyelerinden 11, il belediyelerinden 10, ilçe belediyelerinden 191 ve belde belediyelerinden 51 olmak üzere toplamda 263 belediye başkanlığı kazandı.

Bu verilere göre, 2019'dan 2024'e kadar olan süreçte CHP'nin oy oranı ve belediye başkanlıkları sayısında önemli bir artış yaşandığı görülüyor. Bu artış, partinin yerel seçimlerdeki performansının güçlendiğini gösteriyor.