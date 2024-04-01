İstanbul’da En Başarılı Yazılım Kursu Veren Kurumlar

Smartpro Teknoloji, uzman eğitim kadrosu ile sertifikalı istihdam garantili yazılım kursu ayrıcalığı sağlamaktadır. 20 yıllık köklü geçmişi ve deneyimiyle ön plana çıkarak, İstanbul'un iki merkez noktası olan Kadıköy ve Mecidiyeköy'de, geleceğin yazılım liderlerini yetiştirmektedir, ayrıca gelişmiş ve son teknolojilerle donatılmış ders içerikleriyle Smartpro Teknoloji mezunları, eğitimlerinin hemen ardından bilişim sektörünün önde gelen kurumsal firmalarında işe girerek son derece başarılı bir kariyer hayatı sürdürmektedir.

İstanbul’da en iyi yazılım eğitimi programlarını düzenleyen kurumlar arasında olan Smartpro Teknoloji, sektördeki 20 yıllık tecrübesini eğitim hayatına taşımaktadır. Her yıl yüzlerce uzmanı sektöre kazandıran Smartpro Teknoloji Akademisi öğrencileri VR gözlükler gibi son teknolojik ekipmanlardan yararlanır, uzman eğitmen kadrosu, sektörle alakalı tecrübelerini öğrencilerine aktarır, bu sayede öğrenciler, iş hayatına atıldıktan sonra kariyerlerinde daha sağlam adımlarla ilerler.

Yazılım Kursu Eğitim Programları

Yazılım kursu araştırmanızda gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Smartpro Teknoloji, 20 yıllık sektör deneyimiyle binden fazla yazılımcı adayının, yazılım dünyasına adım atmasını sağlamıştır. Smartpro Teknoloji, yazılım geliştirme sürecinin farklı aşamalarını anlama, problem çözme becerilerini geliştirme ve takım çalışmasına yatkınlık gibi bilgileri de içeren kapsamlı eğitim programıyla ön plana çıkmaktadır.

Yazılım Uzmanlığı Eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlara verilen “Yazılım Uzmanlığı” katılım, başarı ve uluslararası sertifikaları mezunların yetkinliklerini kanıtlar niteliktedir.

Yazılım Kursu Ders İçeriği

Algoritma ve Akış Diyagramları

Operatörler ve Akış Kontrolü

Visual Studio Anlatımı ve C# Programlama Diline Giriş

Veri Tipleri ve Tür Dönüşümler

Koşullar, Karar ve Döngü İfadeleri

Statik ve Çok Boyutlu Diziler

Dinamik Diziler

List İşlermleri ve Random

Diziler ve List Örnekleri

Metotlar

OOP Giriş ve Tanımı

OOP Class Yapıları

OOP Polymorphism (Çok Şekillilik)

OOP Inheritance (Kalıtım)

OOP Encapsulation (Kapsüllerme)

OOP Abstract ve Virtual

OOP Interface

SQL

Windows Form

HTML

CSS

Bootstrap

Js ve Jquery

MVC

Entity Framework

MVC Routing

Web Api