İstanbul’da En Başarılı Yazılım Kursu Veren Kurumlar

Smartpro Teknoloji, uzman eğitim kadrosu ile sertifikalı istihdam garantili yazılım kursu ayrıcalığı sağlamaktadır. 20 yıllık köklü geçmişi ve deneyimiyle ön plana çıkarak, İstanbul'un iki merkez noktası olan Kadıköy ve Mecidiyeköy'de, geleceğin yazılım liderlerini yetiştirmektedir, ayrıca gelişmiş ve son teknolojilerle donatılmış ders içerikleriyle Smartpro Teknoloji mezunları, eğitimlerinin hemen ardından bilişim sektörünün önde gelen kurumsal firmalarında işe girerek son derece başarılı bir kariyer hayatı sürdürmektedir.
İstanbul’da en iyi yazılım eğitimi programlarını düzenleyen kurumlar arasında olan Smartpro Teknoloji, sektördeki 20 yıllık tecrübesini eğitim hayatına taşımaktadır. Her yıl yüzlerce uzmanı sektöre kazandıran Smartpro Teknoloji Akademisi öğrencileri VR gözlükler gibi son teknolojik ekipmanlardan yararlanır, uzman eğitmen kadrosu, sektörle alakalı tecrübelerini öğrencilerine aktarır, bu sayede öğrenciler, iş hayatına atıldıktan sonra kariyerlerinde daha sağlam adımlarla ilerler.
Yazılım Kursu Eğitim Programları
Yazılım kursu araştırmanızda gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Smartpro Teknoloji, 20 yıllık sektör deneyimiyle binden fazla yazılımcı adayının, yazılım dünyasına adım atmasını sağlamıştır. Smartpro Teknoloji, yazılım geliştirme sürecinin farklı aşamalarını anlama, problem çözme becerilerini geliştirme ve takım çalışmasına yatkınlık gibi bilgileri de içeren kapsamlı eğitim programıyla ön plana çıkmaktadır.
Yazılım Uzmanlığı Eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlara verilen “Yazılım Uzmanlığı” katılım, başarı ve uluslararası sertifikaları mezunların yetkinliklerini kanıtlar niteliktedir.
Yazılım Kursu Ders İçeriği
Algoritma ve Akış Diyagramları
Operatörler ve Akış Kontrolü
Visual Studio Anlatımı ve C# Programlama Diline Giriş
Veri Tipleri ve Tür Dönüşümler
Koşullar, Karar ve Döngü İfadeleri
Statik ve Çok Boyutlu Diziler
Dinamik Diziler
List İşlermleri ve Random
Diziler ve List Örnekleri
Metotlar
OOP Giriş ve Tanımı
OOP Class Yapıları
OOP Polymorphism (Çok Şekillilik)
OOP Inheritance (Kalıtım)
OOP Encapsulation (Kapsüllerme)
OOP Abstract ve Virtual
OOP Interface
SQL
Windows Form
HTML
CSS
Bootstrap
Js ve Jquery
MVC
Entity Framework
MVC Routing
Web Api
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Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.