KPSS 2024 Ön Lisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı: En Fazla Çıkan Başlıklar ve Öne Çıkan Konular

Memur olmak isteyen binlerce üniversite mezunun önündeki aşılması gereken tek ve en büyük engel Kamu Personel Seçme Sınavı'dır. Bu sınavda

Binlerce üniversite mezunu, memur olabilmek için aşmaları gereken en büyük engelin Kamu Personel Seçme Sınavı olduğunu bilmektedir. Bu sınavda elde edilecek iyi bir puan, hayatlarının geri kalanını önemli ölçüde etkileyecek bir faktördür. Özellikle özel sektördeki zorlu şartlar ve yetersizlikler, binlerce genç üniversite mezununu memur olmaya yönlendirmiştir. Ancak atama sayılarının yetersizliği nedeniyle, milyonlarca aday arasından sadece çok azı memur olma hedefine ulaşabilmektedir.

Ön lisans düzeyindeki adayların girdiği KPSS sınavı da bu zorlu sürecin bir parçasıdır. Bu sınav, 2 senelik bölümlerden mezun olan adaylar arasında yapılmakta ve her iki senede bir düzenlenmektedir. Yüz binlerce adayın başvurduğu bu sınavda, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere 2 ana bölüm bulunmaktadır. Adaylar, 60 genel yetenek sorusu ve 60 genel kültür sorusunu 130 dakika gibi bir süre içinde çözmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

2024 KPSS ön lisans sınavına sayılı haftalar kala, adaylar çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadır. Bu içerikte, adayların en çok zorlandığı ve çalışmalarının karşılığını alamadıklarını düşündükleri KPSS tarih konuları ve soru dağılımı hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır. Bu bilgiler, adayların sınava daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olacaktır.

2024 KPSS Ön lisans Tarih Konuları Dağılımı

KPSS'de Genel Kültür kısmında bulunan 60 sorunun hemen hemen yarısı tarih dersinden gelmektedir. 2024 KPSS ön lisans sınavında da Genel Kültür kısmının 27 soruluk kısmı Tarih dersidir. Bu 27 soru şu konulardan gelmektedir.



İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

İlk Türk İslam Devletleri

Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi (Türkiye Tarihi)

Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemlerinde Kültür ve Uygarlık

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi – Beylikten Devlete

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi – Dünya Gücü Osmanlı

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti

Mondros ve Sonrası

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı – Atatürk İlke ve İnkılapları

XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

Küreselleşen Dünya

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

II. Dünya Savaşı ve Türkiye

Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi

Mustafa Kemal’in Hayatı







2024 KPSS Tarih Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Tarih sınavında soru dağılımı yıllara göre tahmin edilerek genel bir özet sunulmaktadır. Bu tablo, adayların çalışma stratejilerini belirlemelerine yardımcı olabilir. Çünkü bu şekilde çok soru çıkan konulara daha fazla yoğunlaşarak konu tekrarı yapabilir ve farklı kaynaklardan soru çözümleriyle bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bu sayede rakiplerinizle aranızdaki farkı kapatıp sınavda daha başarılı olabilirsiniz. Ancak, güncel ve detaylı bilgi için resmi KPSS yayınlarını takip etmeniz önemlidir.









