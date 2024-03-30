KPSS 2024 Ön Lisans Tarih Konuları ve Soru Dağılımı: En Fazla Çıkan Başlıklar ve Öne Çıkan Konular

Memur olmak isteyen binlerce üniversite mezunun önündeki aşılması gereken tek ve en büyük engel Kamu Personel Seçme Sınavı'dır. Bu sınavda
Binlerce üniversite mezunu, memur olabilmek için aşmaları gereken en büyük engelin Kamu Personel Seçme Sınavı olduğunu bilmektedir. Bu sınavda elde edilecek iyi bir puan, hayatlarının geri kalanını önemli ölçüde etkileyecek bir faktördür. Özellikle özel sektördeki zorlu şartlar ve yetersizlikler, binlerce genç üniversite mezununu memur olmaya yönlendirmiştir. Ancak atama sayılarının yetersizliği nedeniyle, milyonlarca aday arasından sadece çok azı memur olma hedefine ulaşabilmektedir.
Ön lisans düzeyindeki adayların girdiği KPSS sınavı da bu zorlu sürecin bir parçasıdır. Bu sınav, 2 senelik bölümlerden mezun olan adaylar arasında yapılmakta ve her iki senede bir düzenlenmektedir. Yüz binlerce adayın başvurduğu bu sınavda, genel yetenek ve genel kültür olmak üzere 2 ana bölüm bulunmaktadır. Adaylar, 60 genel yetenek sorusu ve 60 genel kültür sorusunu 130 dakika gibi bir süre içinde çözmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır.
2024 KPSS ön lisans sınavına sayılı haftalar kala, adaylar çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadır. Bu içerikte, adayların en çok zorlandığı ve çalışmalarının karşılığını alamadıklarını düşündükleri KPSS tarih konuları ve soru dağılımı hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır. Bu bilgiler, adayların sınava daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olacaktır.
2024 KPSS Ön lisans Tarih Konuları Dağılımı
KPSS'de Genel Kültür kısmında bulunan 60 sorunun hemen hemen yarısı tarih dersinden gelmektedir. 2024 KPSS ön lisans sınavında da Genel Kültür kısmının 27 soruluk kısmı Tarih dersidir. Bu 27 soru şu konulardan gelmektedir.
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
İlk Türk İslam Devletleri
Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık
Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi (Türkiye Tarihi)
Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemlerinde Kültür ve Uygarlık
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi – Beylikten Devlete
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi – Dünya Gücü Osmanlı
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
Mondros ve Sonrası
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşında Cepheler
Türk İnkılabı – Atatürk İlke ve İnkılapları
XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
Küreselleşen Dünya
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
II. Dünya Savaşı ve Türkiye
Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi
Mustafa Kemal’in Hayatı
2024 KPSS Tarih Soru Dağılımı
KPSS Önlisans Tarih sınavında soru dağılımı yıllara göre tahmin edilerek genel bir özet sunulmaktadır. Bu tablo, adayların çalışma stratejilerini belirlemelerine yardımcı olabilir. Çünkü bu şekilde çok soru çıkan konulara daha fazla yoğunlaşarak konu tekrarı yapabilir ve farklı kaynaklardan soru çözümleriyle bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bu sayede rakiplerinizle aranızdaki farkı kapatıp sınavda daha başarılı olabilirsiniz. Ancak, güncel ve detaylı bilgi için resmi KPSS yayınlarını takip etmeniz önemlidir.
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Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.