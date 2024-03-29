Yalova Üniversitesi En Az Lise Mezunu 109 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Yalova Üniversitesi'nin yayımladığı personel alımı ilanına göre, farklı kadrolarda toplamda 109 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İlanın detayları şu şekildedir:

Lise Mezunu Kadrolar:

Peyzaj, Park/Bahçe ve Temizlik İşleri: 30 kişi

Basit Bakım, Onarım: 5 kişi

Teknisyen: 7 kişi

Ön Lisans Mezunu Kadrolar:

Tekniker: 3 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 22 kişi

Büro Personeli: 8 kişi

Lisans Mezunu Kadrolar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 3 kişi

Büro Personeli: 32 kişi

Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında olumlu arşiv araştırması sonucuna sahip olmak,

2022 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türlerinde en az 50 ve 55 puan almış olmak.

Başvuru süreci ve detaylı bilgiler için ilgili resmi kaynaklardan (Yalova Üniversitesi'nin resmi internet sitesi veya ilgili kamu ilanları) bilgi alınması gerekmektedir.