- Sözleşmeli Personel

Yalova Üniversitesi En Az Lise Mezunu 109 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

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Yalova Üniversitesi, farklı kadrolarda en az lise mezunu ve 50 KPSS puanı ile 109 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. Başvuru şartları ve detayları haberimizde bulabilirsiniz..

Yalova Üniversitesi Personel Alım İlanı!.. mask
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Yalova Üniversitesi'nin yayımladığı personel alımı ilanına göre, farklı kadrolarda toplamda 109 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İlanın detayları şu şekildedir:

Lise Mezunu Kadrolar:

Peyzaj, Park/Bahçe ve Temizlik İşleri: 30 kişi
Basit Bakım, Onarım: 5 kişi
Teknisyen: 7 kişi

Ön Lisans Mezunu Kadrolar:

Tekniker: 3 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 22 kişi
Büro Personeli: 8 kişi

Lisans Mezunu Kadrolar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 3 kişi
Büro Personeli: 32 kişi

Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında olumlu arşiv araştırması sonucuna sahip olmak,
2022 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türlerinde en az 50 ve 55 puan almış olmak.
Başvuru süreci ve detaylı bilgiler için ilgili resmi kaynaklardan (Yalova Üniversitesi'nin resmi internet sitesi veya ilgili kamu ilanları) bilgi alınması gerekmektedir.

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29 Mar 2024 - 16:49 - Sözleşmeli Personel

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