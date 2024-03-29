Yalova Üniversitesi En Az Lise Mezunu 109 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Yalova Üniversitesi'nin yayımladığı personel alımı ilanına göre, farklı kadrolarda toplamda 109 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. İlanın detayları şu şekildedir:
Lise Mezunu Kadrolar:
Peyzaj, Park/Bahçe ve Temizlik İşleri: 30 kişi
Basit Bakım, Onarım: 5 kişi
Teknisyen: 7 kişi
Ön Lisans Mezunu Kadrolar:
Tekniker: 3 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 22 kişi
Büro Personeli: 8 kişi
Lisans Mezunu Kadrolar:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 3 kişi
Büro Personeli: 32 kişi
Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında olumlu arşiv araştırması sonucuna sahip olmak,
2022 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türlerinde en az 50 ve 55 puan almış olmak.
Başvuru süreci ve detaylı bilgiler için ilgili resmi kaynaklardan (Yalova Üniversitesi'nin resmi internet sitesi veya ilgili kamu ilanları) bilgi alınması gerekmektedir.
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Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.