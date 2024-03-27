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TARIMAŞ 228 Personel Alımı! KPSS Şartı Yok!

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Bursa TARIMAŞ tarafından yayımlanan personel alımı ilanında KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu 228 personel alımı yapılacağı kamuoyu ile paylaşıldı.

TARIMAŞ 228 Personel Alımı! KPSS Şartı Yok! mask
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TARIMAŞ personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. 2024 Mart ayı içerisinde yapılacak alımda adaylardan herhangi bir KPSS puan şartı istenmemektedir. Farklı kadrolarda yapılacak alıma başvurular ise mail yoluyla yapılacaktır. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanın detaylarına kpsscafe ekibi olarak içeriğimizin devamında yer verdik.

KPSS Şartsız 228 Personel Alımı

Farklı unvanlarda yapılacak alımda topram 228 personel alınacak. Unvana göre kadro dağılımı ise şu şekilde;

1 Vidanjör Şoförü,
91 Temizlik Personeli,
5 Bakım Onarım Ustası,
1 Kepçe Operatörü,
1 Kazıcı Yükleyici Operatörü,
1 Eksvatör Operatörü,
5 Kamyon Şoförü,
3 İnşaat Ustası,
5 Elektrik Bakım İşçisi,
115 Peyzaj Bahçıvanı,

TARIMAŞ 228 Personel Alımı! KPSS Şartı Yok!

TARIMAŞ personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi ile başlamış olup en geç 30 Mart 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereklidir. Adaylar başvurularını sadece şahsen gerçekleştirmesi gereklidir.

Başvurular " CV ve Sabıka Kaydı " ile [email protected] adresine gönderilerek yapılacaktır.

Detaylar; (  https://media.iskur.gov.tr/85875/tarimas-30-04-24.pdf ) ilanın detayları için parantez için bulunan bağlantıyı kopyala yapıştır yaparak tarayıcınızda açabilirsiniz.

# başvuru ekranı, tarımaş 2024 personel alımı

27 Mar 2024 - 20:56 - İş-Kur

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