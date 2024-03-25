İŞKUR Büro Ve Danışma Memuru Kadrolarına

Bu alımlar kapsamında, çok sayıda büro memuru ve danışma memuru kadrosuna yeni personellerin alınacağı ifade edilmektedir. Alım sürecinde yer alacak şirketler, başvuru prosedürleri ve diğer önemli detaylar ise haberimizde detaylı bir şekilde yer almaktadır. İşte alımla ilgili detaylı bilgiler...





1469 danışma ve büro memuru alımı için duyuru yapıldı. Detaylar şu şekildedir:

Danışma Memuru: 183 kişi alınacak.

Büro Memuru (Dış Ticaret): 1 kişi alınacak.

Büro Memuru (Genel): 1273 kişi alınacak.

Büro Memuru (İdari İşler): 12 kişi alınacak.

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Başvuru şartları genellikle şu unsurları içerebilir:

Eğitim: En az lise veya eşdeğer bir okuldan mezun olmak gerekmektedir. Bazı durumlarda üniversite mezunu adaylar tercih edilebilir.

Deneyim: İlgili pozisyonda deneyim aranabilir, ancak bazı durumlarda deneyim şartı olmayabilir.

Bilgisayar Yetkinliği: MS Office programlarına hakim olmak ve bilgisayar kullanımı konusunda yeterlilik gerekebilir.

İletişim Becerileri: İyi iletişim ve insan ilişkileri becerilerine sahip olmak önemlidir.

Takım Çalışması: Takım çalışmasına uygun olmak ve grup içinde uyum sağlayabilmek beklenir.

Analitik Düşünme Yeteneği: Sorunları çözebilme yeteneği ve hızlı karar verebilme kabiliyeti önemlidir.

Dil Yetkinliği: İngilizce veya başka bir yabancı dilde yetkinlik aranabilir, özellikle uluslararası kurumlarda veya büyük şirketlerde.

Sağlık Koşulları: Bazı pozisyonlar için sağlık koşullarına uygun olma şartı aranabilir.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik durumu göz önünde bulundurulabilir.

Başvurmayı düşündüğünüz pozisyon için ilgili kurumun veya şirketin belirlediği özel başvuru şartlarını da detaylı bir şekilde incelemeniz önemlidir.





Büro memuru alımı yapan birçok şirket bulunmaktadır. Özellikle büyük ölçekli kurumsal şirketler, devlet kurumları, belediyeler, bankalar, sigorta şirketleri, sağlık kuruluşları, üniversiteler ve benzeri birçok kurum büro memuru ihtiyacı duyabilir. İşte büro memuru alımı yapan bazı genel şirketlerin örnekleri:

Bankalar

Belediyeler

Kamu Kurumları

Özel Şirketler

Sağlık Kuruluşları

Lojistik ve Dağıtım Şirketleri

Danışma memuru alımları da birçok farklı sektörde gerçekleştirilebilir. Örneğin, turizm şirketleri, güvenlik hizmetleri şirketleri, ayakkabı şirketleri, danışmanlık ofisleri, sağlık vakıfları gibi birçok sektörde danışma memuru alımları yapılabilir.

Büro memuru ve danışma memuru ilanlarına başvuru yapmak için Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden ilanları takip edebilirsiniz. İlgili ilanlara başvurmak için aşağıdaki resmi İŞKUR adreslerini ziyaret edebilirsiniz:





Danışma memuru alımı için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=17871

Büro memuru için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267