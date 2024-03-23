Kızılay 2000 TL Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Ekranı

Türk Kızılayı 2000 tl nakdi yardım başvurusu için Kızılay'ın resmi web adresinde bulunan iletişim sayfasını doldurabilirsiniz. Talebiniz onaylandığında aşağıda görüldüğü gibi bir SMS tarafınıza ulaşacak ve ziraatbank şubesinden bu parayı çekebileceksiniz.





Başvuru Ekranı

Kızılay'ın gıda yardımı için kullanılan yöntemler arasında birkaç seçenek bulunmaktadır. En yaygın kullanılan yöntem, Kızılay il temsilciliklerine bizzat başvurmaktır. İkinci seçenek ise ALO 168 hattını aramaktır. Bu hat aracılığıyla Kızılay'a para ve erzak yardımı başvurusu yapılabilir; ancak başvurular ön başvuru olarak kabul edilir ve işlemin tamamlanması için il merkezlerine gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kızılay'ın resmi web sitesi üzerinden de online başvuru yapılabilir ve başvuru sonrasında geri dönüş alınabilir.