İsias Davası Olası Kast ismiyle Belgesel Oldu! İsias Davasında Son Durum Ne?

Youtube üzerinden yayın yapan 140 Journos kanalı Olası Kast ismini verdiği yeni bir video yayımladı. Bu videoda Adıyamanda bulunan İSİAS otelde yaşanan ihmaller, çocuklarını kaybeden ailelerin yaşadıkları dramlar ve verdikleri mücadele arka planda yaşananlar eşliğinde yayımlandı. 140 Journos kanalının yayımladığı Olası Kast isimli video;







İSİAS Otel davası nedir?

Grand İsias Otel, turist rehberlerinin sıkça tercih ettiği bir konaklama merkeziydi. Ancak, 3 Şubat'ta KKTC Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarıyla birlikte öğrenciler, hocalar ve aileler Adıyaman'a gelerek İsias Otel'de konaklıyordu. Ne yazık ki, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Adıyaman'ın önde gelen otellerinden biri olan Grand İsias Otel çöktü. Bu trajik olayda, Turist Rehberleri Birliği'nden yaklaşık 40 kişilik bir grup da otelde bulunuyordu. KKTC'den gelenler ve rehberler dahil olmak üzere 72 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 35 KKTC'li, Gazimağusa'da defnedildi.

Bu olay, Gazimağusalılar arasında 1974'teki savaştan sonra yaşanan en büyük toplu kayıp olarak anıldı ve hayatını kaybeden çocuklara "Şampiyon Melekler" adı verildi.

Selin Karakaya'nın annesi öncülüğünde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği kuruldu. Dernek, bu dava ile ilgili geniş kapsamlı bir kampanya başlattı ve aileler, her gün sosyal medya hesaplarından #isiasortakdavamız etiketiyle suçluların cezalandırılması için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

İsias Otel davasında, beşi tutuklu olan 11 sanık yargılanıyor. Sanıklar, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan yargılanmaktadır. Aileler ise sanıkların "olası kast" ile yargılanmasını istemektedir.

Sanıklar Ceza Aldı mı?

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili davada ara karar Ocak ayında açıklanmıştı ve mahkeme 26 Nisan'a ertelenmişti. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 5'i tutuklu 11 sanık, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Otelde, Kuzey Kıbrıslı öğrencilerin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Davada, otelin ortaklarından Ahmet Bozkurt ve üç çocuğu ile birlikte 5'i tutuklu 11 kişi yargılanıyor. Otelde yakınlarını kaybeden 127 kişi mahkemeye müşteki sıfatı ile katılmıştı.

Mahkeme için Kuzey Kıbrıs'tan Adıyaman'a gelen ailelere, bakanlar, gazeteciler ve hukukçuların da aralarında olduğu yaklaşık yüz kişilik kalabalık bir grup eşlik etmişti.

Otelde yakınlarını kaybeden aileler, mahkemede sanıklarla yüzleşmeyi beklerken, Siverek Cezaevi'nde tutuklu olan sanıklar, güvenlik gerekçesiyle ilk duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmış ve aileler bu duruma sert tepki göstermişti.