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İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklar 8.910 TYP Personel Alımı Başvuru Ekranı İŞKUR Üzerinden Açıldı

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İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklar 8.910 TYP Personel Alımı Başvuru Ekranı İŞKUR Üzerinden Açıldı

İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklar 8.910 TYP Personel Alımı Başvuru Ekranı İŞKUR Üzerinden Açıldı mask
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"İŞKUR Tarafından Yayımlanan Yeni İlanlar: 8.910 TYP Personel Alımı için 10 Farklı Şehirde Valilik, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklar Geçici Madde 5 Kapsamında Personel Alacak!

İŞKUR, aralıklarla yeni TYP personel alımı ilanları yayımlıyor. Bu kapsamda, kurumlar ve bakanlıklar ihtiyaçlarını karşılarken adaylardan belirli şartlar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirebiliyor.

8910 Personel Alımı

Heyecanla beklenen 8.910 TYP personel alımı için İŞKUR tarafından yayımlanan güncel liste geldi! Mart ayının ortalarında eklenen yeni şehirlerle birlikte adaylar için başvuru olanakları genişledi. E-Devlet şifresiyle giriş yaparak https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden ilçe listesine ulaşabilir ve başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz. Detaylar için aşağıdaki listeyle ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz."

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21 Mar 2024 - 19:56 - İş-Kur

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