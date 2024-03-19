Türk Telekom 2024 Yılı Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı! Farklı Unvanlarda Yüzlerce Personel Alımı

Türk Telekom personel alımı ilanlarında adaylardan herhangi bir KPSS puan şartı istenmezken unvana göre istenilen başvuru şartları ise değişkenlik göstermektedir. Türk Telekom kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara göre alım yapılacak unvanlar şu şekilde;
Akıllı Kart ve Gıda Hizmetleri Kıdemli Uzmanı
Seyahat Yönetimi Uzmanı
Filo Yönetimi Uzmanı
BT L2 Operasyonları Uzmanı (Tahsilat,Alacak takibi ve Hukuk)
BT Operasyonları Uzmanı (CRM & Satış Uygulamaları)
BT Mobil Ücretlendirme Operasyonları Uzmanı
Finansal Planlama Kıdemli Uzmanı
Güvenlik Olay Yönetimi Uzmanı/Kd. Uzmanı (Siber Güvenlik - Fraud)
Veri Kalitesi & Süreç Yönetimi Uzmanı
Veritabanı Kıdemli Uzmanı (Oracle Database Admin)
İş Zekası Çözümleri Uzmanı/ Kd. Uzmanı
Başvuru Ekranı
Başvurular Türk Telekom kariyer sayfası üzerinden elektronik ortamda online olarak rahatlıkla yapılabilmektedir. Aşağıda verdiğimiz başvuru ekranı üzerinden size uygun olan unvan için başvuru sürecine başlayabilirsiniz.
Başvuru Ekranı;https://turktelekomkariyer.com.tr/ilanlarimiz.aspx
Türk Telekom personel alımı ilanlarında adaylardan herhangi bir KPSS puan şartı istenmezken unvana göre istenilen başvuru şartları ise değişkenlik göstermektedir. Türk Telekom kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara göre alım yapılacak unvanlar şu şekilde;
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.