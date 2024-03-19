Türk Telekom 2024 Yılı Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı! Farklı Unvanlarda Yüzlerce Personel Alımı

Türk Telekom personel alımı ilanlarında adaylardan herhangi bir KPSS puan şartı istenmezken unvana göre istenilen başvuru şartları ise değişkenlik göstermektedir. Türk Telekom kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara göre alım yapılacak unvanlar şu şekilde;



Akıllı Kart ve Gıda Hizmetleri Kıdemli Uzmanı

Seyahat Yönetimi Uzmanı

Filo Yönetimi Uzmanı

BT L2 Operasyonları Uzmanı (Tahsilat,Alacak takibi ve Hukuk)

BT Operasyonları Uzmanı (CRM & Satış Uygulamaları)

BT Mobil Ücretlendirme Operasyonları Uzmanı

Finansal Planlama Kıdemli Uzmanı

Güvenlik Olay Yönetimi Uzmanı/Kd. Uzmanı (Siber Güvenlik - Fraud)

Veri Kalitesi & Süreç Yönetimi Uzmanı

Veritabanı Kıdemli Uzmanı (Oracle Database Admin)

İş Zekası Çözümleri Uzmanı/ Kd. Uzmanı





Başvuru Ekranı



Başvurular Türk Telekom kariyer sayfası üzerinden elektronik ortamda online olarak rahatlıkla yapılabilmektedir. Aşağıda verdiğimiz başvuru ekranı üzerinden size uygun olan unvan için başvuru sürecine başlayabilirsiniz.



Başvuru Ekranı;https://turktelekomkariyer.com.tr/ilanlarimiz.aspx





