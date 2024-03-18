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Finansal Sektörde Kriz! Kredi Kartları ve Krediler İçin Yeni Düzenlemeler Yolda!

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Son dönemde kredi ve kredi kartlarına getirilen yeni kısıtlamalar, faiz oranlarının 22 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

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Son dakika haberiyle birlikte Merkez Bankası'nın kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranlarını artırmasıyla ilgili detaylar açıklandı. Bu yeni düzenleme, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının da artmasına paralel olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan düzenlemeye ilişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz hafta bazı bankalar, nakit avans taksit sayısını 6'dan 3'e indirirken, faizsiz nakit avans limitleri de 30 bin liradan 5 bin liraya kadar düşürüldü.

Yapılan yeni sıkılaşma adımlarıyla birlikte kredi kartlarından nakit avans çekimlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 4.42 seviyesinden yüzde 5'e yükseltildi. Ayrıca, kredili mevduat hesaplarının faiz oranları da yüzde 5'e kadar artırıldı.

Bu değişikliklerin ardından mevduat ve ticari kredi faiz oranları, 22 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Örneğin, 1 ay vadeli mevduat hesaplarında ortalama faiz oranı yüzde 45.11'e kadar çıktı, 3 ay vadeli mevduat hesaplarında ise yüzde 53.63'e kadar yükseldi.

Ticari kredi faiz oranları da yıllık yüzde 55.76 seviyesine çıkarak rekor kırdı. İhtiyaç kredisinde de benzer şekilde faiz oranları yüzde 63.36'ya kadar tırmandı.

Konut kredisi faiz oranları da yüzde 41.32'ye yükselerek son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı.

18 Mar 2024 - 22:21 - Ekonomi

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