Pomem Ve PAEM 31.Dönem 10 Bin Polis Alımı Olacak mı?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın her yıl gerçekleştirdiği polis alımları kapsamında kadro ve kontenjan dağılımı belirginleşmeye başlamıştır. Bu yıl en az lise mezunu 12 bin 500 polis alımı planlanmaktadır.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ve PMYO (Polis Meslek Yüksekokulları) aracılığıyla gerçekleştirilen polis alımları hakkında İşin Olsa ekibi olarak sizlere bilgi vermek istiyoruz. Her iki alım süreci de adaylarda aranan genel şartlar ve kontenjan dağılımları gibi detayları içermektedir.

31.DÖNEM POMEM Polis Alımı:

En az lise mezunu olmak (lise veya dengi okul),

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18-30 yaş aralığında olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik görevini yapmış/ertelenmiş olmak,

Sağlık koşullarını sağlamak,

Fiziki yeterlilik ve yazılı sınavlardan başarılı olmak.

PMYO Polis Alımı:

En az lise mezunu olmak (tercihen polis meslek lisesi veya dengi okul),

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18-26 yaş aralığında olmak,

Sağlık koşullarını sağlamak,

Fiziki yeterlilik ve yazılı sınavlardan başarılı olmak,

Boy ve kilo uygunluklarına sahip olmak.

Her iki alımda da adaylar için belirli kontenjanlar ayrılmış olup, başvuru süreci ve detaylı şartlar ilgili resmi duyurular ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşılacaktır. Adayların başvuru süreçlerini yakından takip etmeleri önemlidir.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) ve PMYO (Polis Meslek Yüksekokulları) alımlarında adaylardan beklenen özel şartlar şu şekildedir:

POMEM Alımı Özel Şartları:

POMEM alımlarında adaylar KPSS şartına tabidir. Ön lisans mezunu adaylar için P93 puan türünden en az 65, lisans mezunu adaylar için ise P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gereklidir.

Ayrıca, 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak şartı vardır.

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuru yapamazlar ve bu şekilde başvuranların başvuruları geçersiz sayılır.

PMYO Alımı Özel Şartları:

Lise mezunu adaylar için PMYO polis alımında, 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gereklidir.

Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan YKS sonrası TYT puan türünden en az 250 taban puan almış olmak şartı bulunmaktadır.

Bu özel şartlar dışında adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, askerlikle ilişkilerinin bulunmaması veya askerlik görevini yapmış/ertelenmiş olmaları, sağlık koşullarını sağlamaları, fiziki yeterlilik ve yazılı sınavlardan başarılı olmaları gibi genel şartlar da unutulmamalıdır. Adaylar başvuru yapmadan önce ilgili resmi duyuruları ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın güncel bilgilerini kontrol etmelidirler.