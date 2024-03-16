Türkiye Genelinde Farklı Belediyelere Yüzlerce Personel Alımı İlanı 2024

İŞKUR kurum dışı işçi alımları sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara göre 2024 yılı personel alımları yapılacak. Farklı belediyelerde farklı kadrolarla yapılacak alımların büyük bir çoğunluğunda KPSS şartı istenmemektedir. Alım yapacak belediyeler ve kadro dağılımı ise şu şekilde;





Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 25.10.2024

- Alım Yapılacak Kadrolar: 50 Şehir İçi Otobüs Şoförü,

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 31.12.2024

- Alım Yapılacak Kadrolar: 50 Şehir Otobüs Şoförü,

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Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 31.03.2024

- Alım Yapılacak Kadrolar: 20 Beden İşçisi,

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İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 31.03.2024

- İlanın Detayları: 10 Ağır Vasıta Şoförü, 10 Beden İşçisi

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Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Limited Şirketi

- Son Başvuru Tarihi: 17.03.2024

- Alım Yapılacak Kadrolar: 3 Temizlik İşçisi,

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Konya Taşkent Belediyesi Personel Ltd. Şti

- Son Başvuru Tarihi: 19.03.2024

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Temizlik işçisi ve 1 Operatör,

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Iğdır İli Melekli Belediyesi Personel Limited Şirketi Müdürlüğü

- Son Başvuru Tarihi: 18.03.20234

- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Büro İşçisi,

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.

- Son Başvuru Tarihi: 22.03.2024

- Alım Yapılacak Kadrolar: 6 Çöp Tır çekici Şoförü,

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Başvuru Ekranı

İŞKUR'un yayınladığı ilanlara başvurular, sadece şahsen veya e-posta yoluyla yapılabilmektedir. Başvurularınızı son başvuru tarihine kadar mutlaka tamamlamanız gerekmektedir. İlanların detaylarına ve başvuru adresine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz



Başvuru ekranı; https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/