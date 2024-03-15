Sahurda Ne Yemeli? Sahur Yemeğinde Tok Tutan Yiyecekler Nelerdir? Uzmanlar Yanıtladı

Sahur, oruç tutan kişiler için gün boyunca enerji seviyelerini korumak ve açlık hissini en aza indirmek açısından son derece önemlidir. Uzmanlar, sahurda tüketilmesi gereken ve tok tutan yiyecekler konusunda şu önerilerde bulunmaktadır:

Protein İçeriği Yüksek Besinler: Sahurda tüketilebilecek en önemli besin gruplarından biri protein kaynaklarıdır. Tavuk, balık, yumurta, yoğurt gibi protein açısından zengin besinler sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok kalmanızı sağlar.

Kompleks Karbonhidratlar: Tam tahıllı ekmek, bulgur, yulaf ezmesi gibi kompleks karbonhidratlar sindirimi yavaşlatır ve kan şekerini daha dengeli bir şekilde kontrol altında tutar. Bu da açlık hissinin daha uzun süre gelmesini sağlar.

Lifli Yiyecekler: Sebzeler, meyveler ve baklagiller gibi lif içeriği yüksek yiyecekler sahurda tüketilebilir. Lif sindirimi yavaşlatır, tokluk hissi sağlar ve sindirim sistemini düzenler.

Sağlıklı Yağlar: Avokado, zeytinyağı, ceviz gibi sağlıklı yağlar da tokluk hissi sağlar ve enerji seviyelerinizi korumanıza yardımcı olur.

Su Tüketimi: Sahurda yeterli miktarda su içmek de önemlidir. Su, vücudun susuzluğunu giderir ve metabolizmayı harekete geçirir.

Bu besinleri bir araya getirerek dengeli ve sağlıklı bir sahur yapabilirsiniz. Ancak herkesin metabolizması farklı olduğu için bireysel ihtiyaçlarınıza ve vücut tepkilerinize göre uygun besinleri seçmeniz önemlidir. Ayrıca, aşırıya kaçmadan ve abur cubur tüketiminden kaçınarak daha sağlıklı bir sahur yapabilirsiniz.

Peki sahurda çok yemek mi gerekir, yoksa doğru bir şekilde yemek mi? Uzmanlar bu sorunun cevabını doğru beslenme olarak veriyor.



Ramazan ayında sahur yaparken, gün boyu açlık ve susuzluk hissetmemek için doğru besinleri seçmek önemlidir. Uzmanlara göre, sahurda tok tutan yiyecekler arasında tereyağında pişirilmiş yumurta, zeytin, peynir, domates, ceviz içi, salatalık gibi doğal ve sağlıklı yiyecekler bulunmaktadır. Sahura Ramazan Pidesi ile birlikte bu tür besinleri eklemek de önerilmektedir.

Ancak, sahurda aşırıya kaçmamak ve doğru beslenmeyi ön planda tutmak da gereklidir. Beslenme uzmanları, sahurda aşırı miktarda yemek yerine dengeli ve sağlıklı beslenmenin daha doğru olduğunu vurgulamaktadır.

Doktor Canan Karatay, sahurda tüketilmesi gereken ve gerekmeyen besinler konusunda da bilgi vermektedir. Örneğin, bir Türk kahvesi fincanı taze sıkılmış meyve suyu, karbonhidrat ve C vitamini açısından yeterli olabilirken, aşırı tatlı tüketiminin kaçınılması gerektiğini belirtmektedir. Yüksek glisemik indeksli karbonhidratlar olan tatlı, bal ve reçel gibi besinlerin susamaya neden olabileceğini ifade etmektedir.

Ayrıca, oruç tutan kişilerin yaşadığı halsizlik sorununu çözmek için doğal tuzlarla yapılmış ayranın faydalı olabileceğini belirten Karatay, doğal kaya tuzunun içerdiği 84 mineral ile halsizlik sorununun önüne geçebileceğini aktarmaktadır. Bu nedenle, sahurda doğru besinleri seçmek ve dengeli bir şekilde beslenmek, gün boyu enerji seviyesini korumak için önemlidir.