2024 KPSS Lisans Sınavına Kaç Kişi Girecek? Kaç Nete Kaç Puan Gelir?

Memur olma hayaliyle KPSS lisans sınavına hazırlanan ve hayallerine 2024 KPSS ile ulaşmak isteyen binlerce memur adayı rakiplerinin sayısını merak etmektedir. Sosyal medya üzerinden binlerce adayın merak ettiği soru olan ''2024 KPSS Lisans Sınavına Kaç Kişi Girecek?'' sorusunun cevabını kpss cafe ekibi olarak vermeye çalışacağız.





2024 KPSS Lisans Sınavına Kaç Kişi Girecek?



2024 KPSS lisans sınavına girecek aday sayısı henüz net olarak belli olmasa da Mayıs ayında başvuruların başlamasıyla birlikte bu sayı netleşecektir. Bilindiği üzere 2024 KPSS için başvuru süreci 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında olacak. Sınav tarihi ise 14 Temmuz 2024 olarak ÖSYM tarafından belirlenmiştir. 2024 KPSS girecek aday sayısını tahmin edebilmek için 2022 KPSS verilerine bakabiliriz. 2022 KPSS'de sınava giren aday sayısı 1 Milyon 159 bin olarak açıklanmıştı. 2024 Yılında da bu sayının yine 1 Milyon 200 Bin - 1 Milyon 300 Bin arasında olacağını söyleyebiliriz.

Kaç Nete Kaç Puan Gelir?



2022 KPSS sonuçlarına baktığımızda 2020 KPSS sınavına göre puanlar biraz artmış ve sıralamalar da biraz daha iyi gelmiş görünmektedir. Bu da sınavın 2020 KPSS sınavına göre daha zor olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Aşağıda 2 farklı sonuçla kaç nete kaç puan geldiğini görebilirsiniz. 2024 KPSS'de sınavın zorluk derecesi ve adayların perfomansına göre puanlarda hafif bir oynama olmasıyla birlikte genel olarak gelecek puanlar aşağı yukarı aynıdır. Birinci tabloyu inceleyelim;





2024 KPSS Lisans sınavında 70 puan almak için kaç net yapmanız gerektiğini belirlemek için geçmiş yılların verilerine dayanarak tahmin yapabiliriz. Ancak unutmayın ki her yıl sınavın zorluk derecesi ve kontenjanlar değişebilir, bu yüzden kesin bir değer vermek mümkün değildir.

Geçmiş yıllarda yapılan hesaplamalara göre, genellikle KPSS Lisans P3 puan türünde 70 puan alabilmek için yaklaşık olarak 60-65 net yapmanız gerekebilir. Bu değer yıldan yıla değişebilir, bu yüzden güncel bilgileri ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip etmeniz önemlidir

2024 KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar, yapacakları net sayılarına göre tahmini puanlarını merak etmektedir. Bu konuda KPSS Cafe ekibi, geçmiş yıllardaki sınavlarda elde edilen net sayıları ve buna karşılık gelen puanları analiz ederek, 2024 KPSS lisans puanları hakkında ön bir fikir vermek istemektedir.

KPSS sınavlarında genelde genel yetenek kısmının genel kültür kısmına göre daha fazla puan getirdiği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, aynı toplam net sayısına sahip olsalar bile genel yetenek kısmında daha yüksek net yapan adayların genelde daha yüksek bir puan alabileceği düşünülmektedir. Örneğin, 45 net genel yetenek ve 25 net genel kültür yapan bir aday ile 25 net genel yetenek ve 45 net genel kültür yapan bir adayın toplam neti aynı olsa da genel yetenek neti daha fazla olan adayın birkaç puan daha yüksek alabileceği tahmin edilmektedir. Ancak, kesin bir tahmin yapabilmek için sınavın yapılacağı yılın özellikleri ve puan hesaplama formülleri göz önünde bulundurulmalıdır.