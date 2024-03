İŞKUR 2024 Yılı TYP personel alımı başvuru ekranı açıldı! KPSS Şartsız 5 Bin 855 TYP Personel Alımı

Türkiye İş Kurumu 2024 Yılı TYP personel alımı için başvuru süreci başladı. 9 Farklı şehirde kamu kurumlarında geçici olarak istihdam edilmek üzere yapılacak alımlarda KPSS şartı yok. Başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR online giriş üzerinden ya da herhangi bir İŞKUR il müdürlüğüne giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Geçici madde 5 kapsamında yapılacak alımlarda eskiden 6 ay çalışma süresi ile personeller alınırken yeni gelen güncelleme ile bu süre 9 ay olarak değiştirilmiştir. Kısaca bu alımlarda işe girmeye hak kazanan adaylar 9 ay boyunca istihdam edilecek.

TYP Başvuru Ekranı

TYP Başvuruları Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden online olarak yapılabilmektedir. parantez içinde bulunan adrese tıklayarak ( Başvuru Ekranı; https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx ) TYP başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında yapmanız gereken ise aşağıdaki görselde görüldüğü gibi başvuru yapacağınız ili yazmak ve arama butonuna yazmak. Örneğin Denizli şehri için arama yapacaksak '' Başvuru yapılacak il '' yazan kısımdan İzmir seçip sol üst kısımda bulunan '' Ara '' tıklamanız yeterli olacaktır.







Şehir Şehir TYP personel alımları





İzmir 2000 TYP Personel Alımları

- Son Başvuru: 15 Mart 2024

40 Kişi Aliağa - İş İlanı no: 318955

30 Kişi Bayındır - İş İlanı no: 318961

75 Kişi Bergama - İş İlanı no: 318956

75 Kişi Bornova - İş İlanı no: 318949

20 Kişi Çeşme - İş İlanı no: 318946

20 Kişi Dikili - İş İlanı no: 318958

20 Kişi Foça - İş İlanı no: 318959

20 Kişi Karaburun - İş İlanı no: 318821

75 Kişi Karşıyaka - İş İlanı no: 318969

75 Kişi Kemalpaşa - İş İlanı no: 318951

50 Kişi Kınık - İş İlanı no: 318824

50 Kişi Kiraz - İş İlanı no: 318962

150 Kişi Menemen - İş İlanı no: 318970

50 Kişi Ödemiş - İş İlanı no: 318965

20 Kişi Seferihisar - İş İlanı no: 318948

20 Kişi Seçuk- İş İlanı no: 318964

20 Kişi Tire - İş İlanı no: 318966

50 Kişi Torbalı - İş İlanı no: 318967

20 Kişi Urla - İş İlanı no: 318823

20 Kişi Beydağ - İş İlanı no: 318963

125 Kişi Buca - İş İlanı no: 318968

500 Kişi Konak - İş İlanı no: 318952

50 Kişi Menderes - İş İlanı no: 318953

20 Kişi Balçova - İş İlanı no: 318945

75 Kişi Çiğli - İş İlanı no: 318957

40 Kişi Gaziemir - İş İlanı no: 318971

20 Kişi Narlıdere - İş İlanı no: 318822

125 Kişi Bayraklı - İş İlanı no: 318950

125 Kişi Karabağlar - İş İlanı no: 318960

Uşak 250 TYP Personel Alımları

- Son Başvuru: 15 Mart 2024

43 Kişi Banaz - İş İlanı no: 318838

43 Kişi Eşme - İş İlanı no: 318836

15 Kişi Karahallı - İş İlanı no: 318836

34 Kişi Sivaslı - İş İlanı no: 318983

15 Kişi Ulubey - İş İlanı no: 318835

100 Kişi Uşak Merkez - İş İlanı no: 318839

İstanbul 125 TYP Personel Alımları

- Son Başvuru: 15 Mart 2024

125 Kişi Üsküdar - İş İlanı no: 318954

Ağrı 500 TYP Personel Alımları

- Son Başvuru: 15 Mart 2024

500 Kişi Merkez - iş İlanı No: 318985

Düzce 200 TYP Personel Alımları

- Son Başvuru: 15 Mart 2024

200 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318986

Tokat 750 TYP Personel Alımları

- Son Başvuru: 18 Mart 2024

50 Kişi Niksar - İş İlanı No: 319077

205 Kişi Merkez - İş İlanı No: 319078

20 Kişi Başçiftlik - İş İlanı No: 319079

120 Kişi Erbaa - İş İlanı No: 319080

25 Kişi Artova - İş İlanı No: 319081

40 Kişi Yeşilyurt - İş İlanı No: 319083

60 Kişi Zile - İş İlanı No: 319084

40 Kişi Sulusaray - İş İlanı No: 319085

40 Kişi Reşadiye - İş İlanı No: 319087

35 Kişi Almus - İş İlanı No: 319094

45 Kişi Pazar - İş İlanı No: 319095

70 Kişi Turhal - İş İlanı No: 319177

Aydın 1000 TYP Personel Alımları

- Son Başvuru: 18 Mart 2024

30 Kişi İncirliova - İş İlanı No: 319088

20 Kişi Karpuzlu - İş İlanı No: 319089

30 Kişi Yenipazar - İş İlanı No: 319090

50 Kişi Didim - İş İlanı No: 319092

50 Kişi Kuşadası - İş İlanı No: 319093

100 Kişi Nazilli - İş İlanı No: 319096

35 Kişi Kuyucak - İş İlanı No: 319097

25 Kişi Buharkent - İş İlanı No: 319098

40 Kişi Bozdoğan - İş İlanı No: 319099

25 Kişi Karacasu - İş İlanı No: 319100

270 Kişi Efeler - İş İlanı No: 319178

35 Kişi Koçarlı - İş İlanı No: 319179

50 Kişi Germencik - İş İlanı No: 319180

70 Kişi Çine - İş İlanı No: 319181

30 Kişi Sultanhisar - İş İlanı No: 319182

100 Kişi Söke - İş İlanı No: 319183

40 Kişi Köşk - İş İlanı No: 319185

Şırnak 1000 TYP Personel Alımları

- Son Başvuru: 18 Mart 2024

75 Kişi Güçlükonak - İş İlanı No: 319101

200 Kişi Cizre - İş İlanı No: 319102

100 Kişi Silopi - İş İlanı No: 319103

100 Kişi İdil - İş İlanı No: 319104

75 Kişi Beytüşeşebap - İş İlanı No: 319105

100 Kişi Uludere - İş İlanı No: 319186

350 Kişi Merkez - İş İlanı No: 319187

Ordu 30 TYP Personel Alımları

- Son Başvuru: 18 Mart 2024

30 Kişi Kumru - İş İlanı No: 319184