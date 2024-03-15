İŞKUR 2024 Yılı TYP personel alımı başvuru ekranı açıldı! KPSS Şartsız 5 Bin 855 TYP Personel Alımı

Türkiye İş Kurumu 2024 Yılı TYP personel alımı için başvuru süreci başladı. 9 Farklı şehirde kamu kurumlarında geçici olarak istihdam edilmek üzere yapılacak alımlarda KPSS şartı yok. Başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR online giriş üzerinden ya da herhangi bir İŞKUR il müdürlüğüne giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Geçici madde 5 kapsamında yapılacak alımlarda eskiden 6 ay çalışma süresi ile personeller alınırken yeni gelen güncelleme ile bu süre 9 ay olarak değiştirilmiştir. Kısaca bu alımlarda işe girmeye hak kazanan adaylar 9 ay boyunca istihdam edilecek.
TYP Başvuru Ekranı
TYP Başvuruları Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) üzerinden online olarak yapılabilmektedir. parantez içinde bulunan adrese tıklayarak ( Başvuru Ekranı; https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx ) TYP başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında yapmanız gereken ise aşağıdaki görselde görüldüğü gibi başvuru yapacağınız ili yazmak ve arama butonuna yazmak. Örneğin Denizli şehri için arama yapacaksak '' Başvuru yapılacak il '' yazan kısımdan İzmir seçip sol üst kısımda bulunan '' Ara '' tıklamanız yeterli olacaktır.
Şehir Şehir TYP personel alımları
İzmir 2000 TYP Personel Alımları
- Son Başvuru: 15 Mart 2024
40 Kişi Aliağa - İş İlanı no: 318955
30 Kişi Bayındır - İş İlanı no: 318961
75 Kişi Bergama - İş İlanı no: 318956
75 Kişi Bornova - İş İlanı no: 318949
20 Kişi Çeşme - İş İlanı no: 318946
20 Kişi Dikili - İş İlanı no: 318958
20 Kişi Foça - İş İlanı no: 318959
20 Kişi Karaburun - İş İlanı no: 318821
75 Kişi Karşıyaka - İş İlanı no: 318969
75 Kişi Kemalpaşa - İş İlanı no: 318951
50 Kişi Kınık - İş İlanı no: 318824
50 Kişi Kiraz - İş İlanı no: 318962
150 Kişi Menemen - İş İlanı no: 318970
50 Kişi Ödemiş - İş İlanı no: 318965
20 Kişi Seferihisar - İş İlanı no: 318948
20 Kişi Seçuk- İş İlanı no: 318964
20 Kişi Tire - İş İlanı no: 318966
50 Kişi Torbalı - İş İlanı no: 318967
20 Kişi Urla - İş İlanı no: 318823
20 Kişi Beydağ - İş İlanı no: 318963
125 Kişi Buca - İş İlanı no: 318968
500 Kişi Konak - İş İlanı no: 318952
50 Kişi Menderes - İş İlanı no: 318953
20 Kişi Balçova - İş İlanı no: 318945
75 Kişi Çiğli - İş İlanı no: 318957
40 Kişi Gaziemir - İş İlanı no: 318971
20 Kişi Narlıdere - İş İlanı no: 318822
125 Kişi Bayraklı - İş İlanı no: 318950
125 Kişi Karabağlar - İş İlanı no: 318960
Uşak 250 TYP Personel Alımları
- Son Başvuru: 15 Mart 2024
43 Kişi Banaz - İş İlanı no: 318838
43 Kişi Eşme - İş İlanı no: 318836
15 Kişi Karahallı - İş İlanı no: 318836
34 Kişi Sivaslı - İş İlanı no: 318983
15 Kişi Ulubey - İş İlanı no: 318835
100 Kişi Uşak Merkez - İş İlanı no: 318839
İstanbul 125 TYP Personel Alımları
- Son Başvuru: 15 Mart 2024
125 Kişi Üsküdar - İş İlanı no: 318954
Ağrı 500 TYP Personel Alımları
- Son Başvuru: 15 Mart 2024
500 Kişi Merkez - iş İlanı No: 318985
Düzce 200 TYP Personel Alımları
- Son Başvuru: 15 Mart 2024
200 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318986
Tokat 750 TYP Personel Alımları
- Son Başvuru: 18 Mart 2024
50 Kişi Niksar - İş İlanı No: 319077
205 Kişi Merkez - İş İlanı No: 319078
20 Kişi Başçiftlik - İş İlanı No: 319079
120 Kişi Erbaa - İş İlanı No: 319080
25 Kişi Artova - İş İlanı No: 319081
40 Kişi Yeşilyurt - İş İlanı No: 319083
60 Kişi Zile - İş İlanı No: 319084
40 Kişi Sulusaray - İş İlanı No: 319085
40 Kişi Reşadiye - İş İlanı No: 319087
35 Kişi Almus - İş İlanı No: 319094
45 Kişi Pazar - İş İlanı No: 319095
70 Kişi Turhal - İş İlanı No: 319177
Aydın 1000 TYP Personel Alımları
- Son Başvuru: 18 Mart 2024
30 Kişi İncirliova - İş İlanı No: 319088
20 Kişi Karpuzlu - İş İlanı No: 319089
30 Kişi Yenipazar - İş İlanı No: 319090
50 Kişi Didim - İş İlanı No: 319092
50 Kişi Kuşadası - İş İlanı No: 319093
100 Kişi Nazilli - İş İlanı No: 319096
35 Kişi Kuyucak - İş İlanı No: 319097
25 Kişi Buharkent - İş İlanı No: 319098
40 Kişi Bozdoğan - İş İlanı No: 319099
25 Kişi Karacasu - İş İlanı No: 319100
270 Kişi Efeler - İş İlanı No: 319178
35 Kişi Koçarlı - İş İlanı No: 319179
50 Kişi Germencik - İş İlanı No: 319180
70 Kişi Çine - İş İlanı No: 319181
30 Kişi Sultanhisar - İş İlanı No: 319182
100 Kişi Söke - İş İlanı No: 319183
40 Kişi Köşk - İş İlanı No: 319185
Şırnak 1000 TYP Personel Alımları
- Son Başvuru: 18 Mart 2024
75 Kişi Güçlükonak - İş İlanı No: 319101
200 Kişi Cizre - İş İlanı No: 319102
100 Kişi Silopi - İş İlanı No: 319103
100 Kişi İdil - İş İlanı No: 319104
75 Kişi Beytüşeşebap - İş İlanı No: 319105
100 Kişi Uludere - İş İlanı No: 319186
350 Kişi Merkez - İş İlanı No: 319187
Ordu 30 TYP Personel Alımları
- Son Başvuru: 18 Mart 2024
30 Kişi Kumru - İş İlanı No: 319184
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Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.