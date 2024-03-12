ASHB 4 Bin 508 Personel Alımında Taban Puanlar Nasıl Oluşur?

ASHB farklı unvanlarda personel alımı için yayımlanan 2024 ilanında adayların başvuru süreci 11 Mart 2024 tarihinde sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar tarafından gözler sonuç açıklama duyurusuna çevrilmiş durumdadır. Sonuçların yanı sıra oluşabilecek taban puanlar da merak edilen bir diğer konudur.

ASHB 2024 Yılı personel alımı sonuçları taban puanlar?

ASHB 2024 yılı memur alımında sonuçların Mart ayı sonuna kadar açıklanacağını tahmin ediyoruz. Elektronik ortamda yapılan ve merkezi yapılan bu atamada sonuçların daha kısa sürede açıklanması da mümkündür. Taban puanların ise unvana göre değişiklik gösterceğini söyleyebiliriz. En düşük puanların destek personeli unvanında ve 65-70 arasında olacağını ön görüyoruz.

Merkez Teşkilatı Kontenjanları:

18 Destek Personeli (4/B) (Temizlik Personeli),

12 Destek Personeli (4/B) (Şoför),

6 Destek Personeli (4/B) (Yiyecek İçecek Hizmetleri),

Taşra Teşkilatı Kontenjanları:

73 Destek Personeli (Bakım Personeli),

1284 Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı),

1143 Destek Personeli (Engelli Bakıcısı),

1427 Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) (4/B),

46 Destek Personeli (Şoför),

465 Destek Personeli (Temizlik Personeli) (4/B),

11 Destek Personeli (Aşçı-Aşçı Yardımcısı) (4/B),

23 Destek Personeli (Bakım Onarım),