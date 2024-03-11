Karın Germe Ameliyatı ile Yeni Görünüm Kazanın

Yeni bir görünüm kazanmak istediğinizde bölgesel estetik operasyonlar gerekebilir. Deforme olan vücut bölgeleri için estetik merkezimiz size özel müdahaleler yapacaktır. Gergin bir karın bölgesi hayata yeni bir bakış açısı kazanmanıza yardım edecektir. Yağlardan uzaklaşmak, göbek bölgesini gergin tutmak için karın germe ameliyatı olabilir, farklı hissedebilirsiniz. Yaşamı zorlayıcı kilolar, verilen kilo ardından sarkan deriler için karın germe operasyonlarını tercih edebilirsiniz.

Karın Germe Ameliyatı Nedir?

Estetik operasyonlar arasında yaygın olarak yaptığımız uygulamalardan biri karın germedir. Göbek ve bel çevresi yağlanmalarında karın germe ameliyatı yapılarak daha düz ve yağsız görünüm hedeflenir. Operasyon süreci ve iyileşme aşaması önemli olan bu işlemlerde doktorunuz gerekli yönlendirmeleri sağlar.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Kimlere Uygulanır?

Karın germe operasyonu için öncelikle gerekli tetkikler sağlanır. Hangi bölgeden ne kadar yağ alınacağı, deri sarkmaları için hedeflenen çizgiler belirlenir. Uygulama genel anestezi altında gerçekleşmektedir. Liposuction ile yağ fazlalıkları alınarak deri sarkması olan yerler gerdirilmektedir. Germe işlemlerinde fazla deri kesilerek alınmaktadır.

Karın bölgesindeki fazlalıklardan kurtulmak isteyenler, yağsız deri sarkması olanlar ameliyat için başvuru yapabilmektedir. On sekiz yaşını dolduran ve ameliyat engeli olmayan herkes estetik işlem talebinde bulunabilir.

Karın Germe Ameliyatı İyileşme Süreci

Estetik bir karın bölgesi için yapılan ameliyat ardından iyileşme süreci kritik bir dönemdir. Korseyi verilen süre boyu takmak karın germe ameliyatı sonrası iyileşmeyi sağlayacaktır. Dikiş yerlerini zorlamamak, bir süre banyodan ve spordan uzak durmak gerekecektir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Karın germe ameliyatları fiyatlandırma bakımından farklı şekillerde belirlenmektedir. Kliniğimizde, birçok etken toplam bütçeyi etkiler. Küçük çaplı işlemlerdeki tutar genelde daha az olacaktır. Yağ aldırma ve karın germe ameliyatı fiyatları geniş bir bölgede olacaksa, durumunuza göre bir liste çıkarılabilir. Doktorunuz ve tercihleriniz eşliğinde fiyat almak için estetik merkezimize gelebilirsiniz.

Hastalarımız tarafından merak edilen bir soru yapılan ameliyatı karşılayan bir kurum olup olmadığıdır. Şu anki koşullarda karın germe ameliyatı fiyatları başka bir kurum tarafından karşılanmamaktadır. Estetik ameliyatların genelinde bu durum geçerliliğini korumaktadır.

Göbek bölgenizdeki yeniden yapılandırma işlemleri için kullanılan yöntemler, cihazlar fiyatları belirleyebilecektir. Cihaza göre karın germe ameliyatı fiyatları nasıl değişiyor diyorsanız muayene olarak net sonuç alabilirsiniz. Uygun yöntemlere karar verirken doktorunuzdan yardım almalısınız.

Ameliyatsız Yüz Germe Nedir?

Yüzde görülen sarkmaları gidermenin en ideal yollarından biri yüz germedir. Yanaklar, alın bölgesi gibi yerler için ameliyatsız yüz germe uygulamalarını yapıyor ve etkili sonuç almanızı sağlıyoruz. Kesi izi olmadan gerçekleşen yüz germe sayesinde daha canlı, enerji dolu hissedebilirsiniz.

Ameliyatsız Yüz Germe Kimlere Uygulanır?

Göz çevresi sarkmaları, ince çizgiler için yüz germe talep edebilirsiniz. Derecesi farklı olmakla beraber deforme olan bölümlerde ameliyatsız yüz germe uygulamaları başarılı sonuçlar verecektir. Kullandığımız teknikler öncesi uygunluk kontrolleri yaparak doğru karar almanızı sağlamaktayız.

Ameliyatsız Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?

Çok sayıda araç kullanarak yüz germe işlemi yapabilmekteyiz. Gençlik aşısı, botoks, HİFU yaygın kullandığımız yüz germe yöntemleri arasındadır. Altın iğne, mezoterapi gibi yöntemler de uygun kişilere yönelik gerçekleştirdiğimiz tekniklerdir.

Yüz germe yöntemleri, alacağınız sonuçları önemli derecede belirleyebilir. Etki derecesi ve olası durumlar ameliyatsız yüz germe prosedürlerini de içine alacaktır. Dolayısıyla uygulama öncesi ve sonrası değerlendirmeleri dikkate almalısınız.

Doğru yöntemi seçerken kırışıklık derecesini ve tekrar eden rutinleri dikkate almalısınız. Doktorunuza göre en uygun yöntemler konusunda soruları iletmelisiniz. En doğru yöntemi bulduğunuzda, uzun vadede daha memnun kalmış olursunuz.