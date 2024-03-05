Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 Tercihleri Atama Taban Puanları Belli Oldu!

Sağlık Bakanlığı, KPSS 2024/5 kapsamında gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme sürecini tamamladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylara yönelik olan bu alımlar, 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin atanması amacıyla yapıldı. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte, başvuru sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklandı.

27 Bin Personel Alımı İçin 240 Bin'e Yakın Başvuru!

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 merkezi atamasında 27 Bin kadro için toplam başvuru sayısı 239 Bin 230 oldu. Lisans, ön lisans ve Lise mezunu adayların kadro sayısı ve yapılan başvurular altta görülen tabloda görüldüğü gibidir.







Tablodan da görüldüğü üzere;



16 Bin 760 Lisans kadrosu için yapılan başvuru sayusu 69 Bin 751



6850 Ön lisans kadrosu için yapılan başvuru sayısı 118 Bin 341



3390 Oraöğretim kadrosu için ise yapılan başvuru sayısı 51 Bin 138 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 Tercihleri Atama Taban Puanları





Söz konusu yayımlanacak olan tercih yerleştirme işlemlerine göre Mezuniyete göre sonuçlanan puanlar aşağıdaki gibidir.

Lise Mezunu En düşük : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 65,47978 KPSS puanı ile yerleştirme yapıldı

Ön Lisans Mezunu En Düşük : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 65,57569 puanı ile yerleştirme yapıldı

Lisans Mezunu En Düşük: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA GERONTOLOG 57,09185 puanı ile yerleştirme yapıldı