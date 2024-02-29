Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 Tercih Sonuçları ve Taban Puanları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, KPSS 2024/ Tercih Kılavuzu ile 27 bin sözleşmeli personel alımı için tercih süreci sona erdi. Bu alım, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adayları kapsıyor. Tercihlerin tamamlanması sonrasında sonuçlar merak konusu. İşte detaylar:

27 Bin Sözleşmeli Personel Alımı:

Sağlık Bakanlığı, ÖSYM aracılığıyla KPSS 2024/5 ile personel alımı yapacağını duyurmuştu. Alımlar, farklı sağlık kadrolarında Lise, Ön Lisans ve Lisans seviyelerinde gerçekleştirildi.

Tercihler Tamamlandı:

KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı 27 Bin Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM tercihleri 21 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı.

Değerlendirme ve Atama:

Adaylar tercihlerini KPSS puanı ile gerçekleştirdi. Değerlendirmeler, şehir ve kontenjana göre en yüksek puandan en düşük puana kadar sıralama ile yapılıyor. Kontenjan sayısı kadar atama yapılacak.

Tercih Sonuçları Bekleniyor:

ÖSYM'nin, 27 Bin sağlık personeli alımına en az 250 bin tercih beklendiği belirtiliyor. Tercih sonuçlarının en geç 5 Mart 2024 tarihine kadar açıklanması beklenemtedir.

Kadro ve Taban Puanlar:

Toplam 27 bin sözleşmeli personel yerleştirmesinda kadro dağılımı şu şekildeydi;

Lise Mezunu: 3,390 Personel

Ön Lisans Mezunu: 6,850 Personel

Lisans Mezunu: 16,760 Personel

Taban Puanlar (Örnek):

Lise Mezunu Hemşire Kadrosu: Taban Puanı 83

Ön Lisans Mezunu Sağlık Teknikeri (Anestezi): Taban Puanı 84

Sağlık Teknikeri ( Anestezi ) - Taban Puanı: 84

Sağlık Teknikeri ( Çevre Sağlığı ) - Taban Puanı: 80

Sağlık Teknikeri ( Laboratuvar ) - Taban Puanı: 84

Sağlık Teknikeri ( Röntgen ) - Taban Puanı: 84

Sağlık Teknikeri ( Tıbbi Sekreter ) - Taban Puanı: 65

Sağlık Teknikeri ( Adli Tıp ) - Taban Puanı: 81

Sağlık Teknikeri ( Ağız Diş Sağlığı ) - Taban Puanı: 82

Sağlık Teknikeri ( Ameliyat ) - Taban Puanı: 82

Sağlık Teknikeri ( Diş ) - Taban Puanı: 79

Sağlık Teknikeri ( Diyaliz ) - Taban Puanı: 84

Sağlık Teknikeri ( Eczane ) - Taban Puanı: 81

Sağlık Teknikeri ( Elektronörofizyoloji ) - Taban Puanı: 75

Sağlık Teknikeri ( Evde Bakım ) - Taban Puanı: 71

Sağlık Teknikeri ( Fizik Tedavi ) - Taban Puanı: 85

Sağlık Teknikeri ( İlk ve Acil yardım ) - Taban Puanı: 86

Sağlık Teknikeri ( İş ve Uğraşı Terapisti ) - Taban Puanı: 76

Sağlık Teknikeri ( Odyometri ) - Taban Puanı: 83

Sağlık Teknikeri ( Ortopedi ) - Taban Puanı: 79

Sağlık Teknikeri ( Patolajik Anatomi ) - Taban Puanı: 82

Sağlık Teknikeri ( Podolog ) - Taban Puanı: 74

Sağlık Teknikeri ( Radyometri ) - Taban Puanı: 82

Sağlık Teknikeri ( Optisyen ) - Taban Puanı: 79

Sağlık Teknikeri ( Yaşlı Bakım ) - Taban Puanı: 73

Destek Perosneli ( Şoför ) - Taban Puanı: 70

Lisans Mezunu Fizyoterapist: Taban Puanı 89

Sonuç Açıklama Tarihi: KPSS 2024/5 tercihleri en geç 28 Şubat 2024 tarihine kadar alınmakta olup, sonuçların en geç 5 Mart 2024 tarihine kadar açıklanması bekleniyor."