- Sözleşmeli Personel

Aile Bakanlığı 2024 Yılında 8 Bin Sözleşmeli Personel İçin Başvurular Devam Ediyor!

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Aile Bakanlığı, 2024 Yılında Türkiye Genelinde 8 Bin Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvuru süreci devam ediyor.

Aile Bakanlığı 2024 Yılında 8 Bin Sözleşmeli Personel İçin Başvurular Devam Ediyor! mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında Bakanlık bünyesindeki ihtiyaçları karşılamak üzere 8 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İlan 20 Şubat 2024 tarihinde duyuruldu ve başvurular 11 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. kpsscafe ekibi olarak, başvuru adımları ve detayları sizlerle paylaşıyoruz. Başvurularınızı https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Mülakatsız Alım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Yılında 8 Bin Personel Alımı İçin KPSS Puanı Esasına Göre Değerlendirme Yapacak! Mülakat Yapılmayacak.

Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak, alanlarına ve şehirlere göre atama yapılacak. Yazılı veya sözlü sınav düzenlenmeyecek. Alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Alım kapsamında; mühendis, mimar, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, yiyecek içecek hizmetleri personeli, aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, fizyoterapist, hemşire, diğer sağlık personeli, avukat, yurt yönetim personeli, bakım personeli, çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, yaşlı bakıcısı, aşçı, bakım onarım personeli gibi çeşitli kadrolarda toplamda 8 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru ve kadro detayları için resmi ilan kılavuzuna başvuruda bulunabilirsiniz."

Detaylar; https://www.kpsscafe.com.tr/haber/19317462/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-8000-personel-alimi-kontenjan-dagilimi-2024 

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28 Şub 2024 - 16:33 - Sözleşmeli Personel

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