THY 2024 Yılı 5000 Personel Alımında İlk İlanlar Geldi!

Son dakika açıklamasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 5 bin yeni personel alımına yönelik başvuruların başladığını duyurdu. İlanlar, THY'nin resmi kariyer sayfasında yayınlandı. İşte başvuru şartları:

Part-Time Öğrenci:

Türk Hava Yolları, Take-Off 101 Programı ile lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerine dünyanın dört bir yanına uçan bir markada part-time çalışma imkanı sunuyor. Başvuruda bulunmak için aşağıdaki şartlara uymak gerekmektedir:

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1998 ve sonrasında doğmuş olmak

En az 4 yıllık üniversitelerin 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak

2025 yılında mezun olacak olmak

Genel not ortalaması en az 65 (100'lük sistemde) veya 2,50 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek

İstanbul’daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

İyi derecede İngilizce bilmek (Süreçte İngilizce sınavı gerçekleştirilecektir.)



Başvuruların 10 Mart tarihine kadar devam edeceği belirtilmiştir. Detaylı bilgi ve başvuru için Türk Hava Yolları'nın resmi kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru sayfası; ( https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar ) parantez içinde bulunan adresi kopyala yapıştır yaparak açabilirsiniz.