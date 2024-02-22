Adalet Bakanlığı 2024 Yılı Memur Alımı ( Zabıt Katibi, İKM, Mübaşir) Olacak mı? KPSS, Yaş Şartı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren binlerce memur adayı, hem merkezi hem de açıktan alım ilanlarını titizlikle takip ediyor. Puanları 80 ve üzerinde olan adaylar, merkezi atamaları yakından izlerken, 70-80 puan aralığındaki birçok memur adayı, puan ve bölüm uygunluğu açısından sınırlı sayıda kadro bulunan Adalet Bakanlığı, KYK, Gümrük, İçişleri Bakanlığı gibi kurumların alım ilanlarını beklemektedir. Bu adaylar, istedikleri kurum ve unvanlarda yer alabilmek için ilgili ilanları büyük bir sabırsızlıkla beklemekte ve başvuru süreçlerini yakından takip etmektedir.

Adalet Bakanlığı 2024 Yılı Memur Alımı ( Zabıt Katibi, İKM, Mübaşir) Olacak mı?

Adalet Bakanlığı'nın önceki yıllarda gerçekleştirdiği büyük çaplı personel alımları, memur eksikliği konusundaki açıklamalar ve Bakan Yılmaz TUNÇ'un bu yöndeki sinyalleri, 2024 yılında t yüklü bir alımın gerçekleşme olasılığını güçlü bir şekilde göstermektedir. Özellikle 2022 KPSS puanıyla yapılan 18 Bin 305 personel alımı, İnfaz Koruma Memuru, Zabıt Katibi, Mübaşir, İcra Katibi gibi çeşitli unvanlara yoğun bir talebin olduğunu göstermiştir.

2021 ve 2022 yıllarındaki alımlarda da benzer şekilde, özellikle İnfaz Koruma Memuru ve Zabıt Katibi gibi unvanlara odaklanılmıştır. 2020 KPSS puanının kullanıldığı bu alımlar, o dönemde memur olma şansı arayan adaylar için önemli bir fırsat oluşturmuştur. Ancak, geçerliliğini yitirmesi nedeniyle 2020 KPSS puanının artık kullanılamayacağı göz önüne alındığında, adayların yeni KPSS sonuçlarını bekleyerek başvuruda bulunmaları gerekecektir.

Adalet Bakanlığı tarafından en son 2022 Mart ayında yüklü bir personel alımı ilanı yapılmışı. Bu alımda toplam 12 Bin 823 memur alımı yapıldı. Bu alımda unvana göre kadro dağılımı ise şu şekildeydi;

3618 Zabıt Katibi

5016 İnfaz Koruma memuru

830 Mübaşir

1125 Koruma ve güvenlik görevlisi

202 Şoför

919 Hizmetli

159 Teknisyen

141 Büro Personeli

61 Hemşire

500 İcra Katibi

KPSS Puanı Ve Yaş Şartı

Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılında yapacağı olası 20 Bin memur alımında, özellikle 7000 infaz koruma memuru ve 6000 zabıt katibi pozisyonlarına odaklanabilir. Bu alımların yanı sıra diğer unvanlar arasında da paylaşılmak üzere kadro dağılımı yapılması bekleniyor.

Başvuru şartlarına ilişkin geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 KPSS puanlarının kullanılacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda, başvuru yapacak adaylardan genellikle KPSS'den 70 puan ve üzeri almış olma koşulu aranmaktadır. İnfaz ve Koruma, Koruma ve Güvenlik pozisyonları için 30 yaş şartı, diğer unvanlar için ise 35 yaş şartı bulunmaktadır.

Başvuruların ardından düzenlenecek sınavlara kaç kişinin çağrılacağı konusunda Zabit Katibi, İcra Katibi ve Cezaevi Katibi için 20 katı adayın davet edileceği belirtilmiştir. Diğer unvanlar için ise 3 katı adayın sınavlara çağrılacağı ifade edilmiştir. Bu adaylar arasından mülakata katılmaya hak kazananlar belirlenecek ve sonuçlar kamuoyuna açıklanacaktır. Ancak, kesin bilgiler ve güncel şartlar için Adalet Bakanlığı'nın resmi duyurularının takip edilmesi gerekmektedir.