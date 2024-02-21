Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı Paramedik ve ATT Alımı! Taban Puanlar Nasıl Oluşur?

"Sağlık Bakanlığı 2024 Personel Alımı Detayları ve Şartları Belli Oldu: 27 Bin Kişilik Kontenjanda ATT ve Paramedik Alımı unvanları ile de alım Yapılacak"

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştireceği personel alımını duyurdu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda, 1940 kişilik kontenjanla ATT ve Paramedik alımları gerçekleştirilecek.

Kontenjan detayları şu şekilde:

Paramedik: 1540 kişi (Sağlık Teknikeri - İlk ve Acil Yardım)

ATT: 400 kişi (Sağlık Teknisyeni - İlk ve Acil Yardım)

Özel Başvuru Şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almamak

KPSS şartı ise şu şekilde:

Adayların 2022 yılı KPSS sonuçlarına göre ön lisans için P93, lisans için P3 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) ile Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) unvanlarına başvuracak adaylar, belirli görevleri yerine getirmekle sorumlu olacaklar ve ilgili yönetmeliklerin gerekliliklerine uymaları beklenmektedir.

Taban Puanlar Nasıl Oluşur?





"Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel Alımı Tercih Süreci Başladı: 21 Şubat - 28 Şubat 2024"

Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alımı kapsamında tercih sürecini duyurdu. Tercihler, 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren başlamış olup en geç 28 Şubat 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM üzerinden yapabilecekler.

ATT ve Paramedik atama puanları ise adaylar tarafından merak edilen konulardan birisi.. Son Sğalık Bakanlığı alımında oluşan taban puanlar aşağıda görüldüğü gibidir.

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 65,21084 puan ile atama yapıldı.

Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım): 73,15550 puan ile atama yapıldı.