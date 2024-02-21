- KPSS Rehber

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı Paramedik ve ATT Alımı! Taban Puanlar Nasıl Oluşur?

ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı personel alımı ilanı ÖSYM tarafından yayımlandı. 27 Bin kişilik alımda ATT ve paramedik kadrolarına 1940 personel alımı yapılacak. Oluşabilecek taban puanlar ve detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı Paramedik ve ATT Alımı! Taban Puanlar Nasıl Oluşur? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

"Sağlık Bakanlığı 2024 Personel Alımı Detayları ve Şartları Belli Oldu: 27 Bin Kişilik Kontenjanda  ATT ve Paramedik Alımı unvanları ile de alım  Yapılacak"

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştireceği personel alımını duyurdu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda, 1940 kişilik kontenjanla ATT ve Paramedik alımları gerçekleştirilecek.

Kontenjan detayları şu şekilde:

Paramedik: 1540 kişi (Sağlık Teknikeri - İlk ve Acil Yardım)
ATT: 400 kişi (Sağlık Teknisyeni - İlk ve Acil Yardım)

Özel Başvuru Şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almamak

KPSS şartı ise şu şekilde:

Adayların 2022 yılı KPSS sonuçlarına göre ön lisans için P93, lisans için P3 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir.
Ayrıca, Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) ile Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) unvanlarına başvuracak adaylar, belirli görevleri yerine getirmekle sorumlu olacaklar ve ilgili yönetmeliklerin gerekliliklerine uymaları beklenmektedir.

Taban Puanlar Nasıl Oluşur?

"Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel Alımı Tercih Süreci Başladı: 21 Şubat - 28 Şubat 2024"

Sağlık Bakanlığı, 27 bin personel alımı kapsamında tercih sürecini duyurdu. Tercihler, 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren başlamış olup en geç 28 Şubat 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM üzerinden yapabilecekler.

ATT ve Paramedik atama puanları ise adaylar tarafından merak edilen konulardan birisi.. Son Sğalık Bakanlığı alımında oluşan taban puanlar aşağıda görüldüğü gibidir.

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 65,21084 puan ile atama yapıldı.
Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım): 73,15550 puan ile atama yapıldı.

# alımı, personel, başvuru, lisans, ön lisans, personel alımı

21 Şub 2024 - 15:48 - KPSS Rehber

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
2024 KPSS Ortaöğretim (lise) Konuları ve Soru Dağılımı mask
2024 KPSS Ortaöğretim (lise) Konuları ve Soru Dağılımı
KPSS 2023-2 Merkezi Atama Tarihleri Belli mi? Lisans, Ön lisans, Lise Kaç Kadro Gelir? mask
KPSS 2023-2 Merkezi Atama Tarihleri Belli mi? Lisans, Ön lisans, Lise Kaç Kadro Gelir?
Adalet Bakanlığı 11 Farklı Kadroda KPSS Puanı İle 486 Personel Alımı Hakkında Sözlü Sınav Duyurusu Geldi. mask
Adalet Bakanlığı 11 Farklı Kadroda KPSS Puanı İle 486 Personel Alımı Hakkında Sözlü Sınav Duyurusu Geldi.
KPSS 2023-1 Merkezi Atamada 1818 Kadro İçin 134 Bin 800 Başvuru! mask
KPSS 2023-1 Merkezi Atamada 1818 Kadro İçin 134 Bin 800 Başvuru!
KPSS 2023-1 Merkezi Atama Sonucu Oluşan Lisans, Ön Lisans, Lise Taban Puanları! mask
KPSS 2023-1 Merkezi Atama Sonucu Oluşan Lisans, Ön Lisans, Lise Taban Puanları!
KPSS 2023/1 Merkezi Atama Sonrası Oluşan Ön Lisans Taban Puanları! mask
KPSS 2023/1 Merkezi Atama Sonrası Oluşan Ön Lisans Taban Puanları!
Anket Kamuya Memur Ve Personel Alımlarında Mülakat Kaldırılmalı mı?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Değerli destekçilerimiz: backlink.com.tr, puff - gümüş kolyeler