Sağlık Bakanlığı KPSS 2024/5 Tercih Kılavuzu Yayımlandı! 27 Bin Personel Alımı, Başvuru Ekranı

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında 27.000 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

Bu alımlar için KPSS 2024/5 Tercih Kılavuzu yayımlanmış olup, adaylar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapabileceklerdir. Söz konusu kılavuz, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir olacaktır.

Adaylar, 21 Şubat 2024 ile 28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihlerini, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde belirtilen yönergeler doğrultusunda gerçekleştirebileceklerdir. Bu süre zarfında, T.C. Kimlik Numarası ve şifresini kullanarak tercihlerini belirleyebileceklerdir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta ile gönderilen veya elden verilen tercih listeleri dikkate alınmayacaktır.

Tercih kılavuzuna başvurular sadece belirtilen şartları sağlayan adaylardan kabul edilecektir. Bu doğrultuda, adaylardan genel şartlar arasında "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması" gibi kriterler aranacaktır.





Özel başvuru şartlarına gelince, adaylardan KPSS şartı aranacaktır. Ayrıca, alım yapılacak pozisyona göre ilgili kılavuzda belirtilen nitelik kodlarına uygun eğitim şartlarının sağlanması gerekmektedir.

KPSS şartı, Sağlık Bakanlığı personel alımlarında önemli bir kriter olacaktır. Bu doğrultuda, 2022 yılı KPSS puanı kullanılacak ve adaylardan Lise mezunları için P94, Ön Lisans mezunları için P93 ve Lisans mezunları için P3 puan türlerinden en az birini almış olmaları gerekmektedir.

Yaş konusunda ise herhangi bir sınırlama bulunmayacaktır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı alanlar veya 65 yaşını dolduran adaylar göreve alınmayacaktır.

Taban Puanlar Nasıl Oluşur?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2024/5 tercih kılavuzu ile birlikte binlerce sağlık personeli atanma umuduyla başvurularını yapmaya başladı. Toplamda27 Bin kişilik alımda, özellikle Tıbbi Sekreter bölümü mezunları, ikamet ettikleri veya görev almak istedikleri şehirlere tercih vermek için taban puanların nasıl oluşacağını merak etmektedir.

Tıbbi Sekreter bölümü mezunları için taban puanların belirlenmesi, adayların tercih ettikleri veya bulundukları şehirlere göre farklılık gösterebilir. Bu durum, atanacak personelin dağılımını adil bir şekilde sağlamak amacıyla önem arz etmektedir. Adaylar, tercih ettikleri şehirlere ilişkin taban puanları kılavuzdan takip ederek, tercihlerini buna göre yapacaklardır. Bu sayede, adaylar istedikleri şehirlerde görev alma şanslarını artırmayı hedefleyebileceklerdir.

Detaylar; https://www.kpsscafe.com.tr/haber/19319785/kpss-2024-5-saglik-bakanligi-27-bin-personel-aliminda-taban-puanlar-nasil-olusur