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KPSS 2024-5 Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel Alımında Taban Puanlar Nasıl Oluşur?

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KPSS 2024-5 merkezi atama 27 Bin sağlık personeli alımı için tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adayların merak ettiği soruların başında ise taban puanların nasıl oluşacağı gelmektedir.

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ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2024/5 tercih kılavuzu ile birlikte binlerce sağlık personeli atanma umuduyla başvurularını yapmaya başladı. Toplamda27 Bin kişilik alımda, özellikle Tıbbi Sekreter bölümü mezunları, ikamet ettikleri veya görev almak istedikleri şehirlere tercih vermek için taban puanların nasıl oluşacağını merak etmektedir.

Tıbbi Sekreter bölümü mezunları için taban puanların belirlenmesi, adayların tercih ettikleri veya bulundukları şehirlere göre farklılık gösterebilir. Bu durum, atanacak personelin dağılımını adil bir şekilde sağlamak amacıyla önem arz etmektedir. Adaylar, tercih ettikleri şehirlere ilişkin taban puanları kılavuzdan takip ederek, tercihlerini buna göre yapacaklardır. Bu sayede, adaylar istedikleri şehirlerde görev alma şanslarını artırmayı hedefleyebileceklerdir.

Taban Puanlar Nasıl Oluşur?

Taban puanları net olarak tahmin etmek mümkün olmasa da geçtiğimiz dönemde yapılan KPSS 2023-5 sağlık bakanlığı merkezi atamasında 31 Bin 600 personel alımı yapıldığını biliyoruz. Bu alımda oluşan taban puan ve sayısal verilere bakarak KPSS 2024-5 merkezi atamasında oluşacak taban puanları tahmin etmekte mümkün olacaktır.

Detaylar; https://www.kpsscafe.com.tr/haber/14710597/osym-duyurdu-kpss-2023-5-tercih-sonuclari-ve-taban-puanlar-aciklandi-kac-kisi-basvurdu-en-dusuk-puan 

# alımı, personel, Tercih Kılavuzu

21 Şub 2024 - 01:14 - KPSS Rehber

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