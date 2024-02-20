Seçim Öncesi Kamuya Memur Alımı Müjdesi Geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talimat; 98 Bin 271 Memur Alımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gelen son dakika haberi: Seçim öncesinde müjde niteliğinde olan 98 bin 271 memur alımı açıklaması yapıldı.

Seçimlere kısa bir süre kala, kamuya dev personel ve işçi alımıyla ilgili beklenen müjdeler geldi. Bu müjdeler arasında, ilkokul mezunlarından başlayarak geniş bir yelpazede personel alımı yapılacağına dair bilgiler bulunuyor. Peki, bu alımlara başvuru şartları neler? Başvurular nasıl yapılacak? Hangi kurumlar ve şehirler personel alımına dahil edilecek?

31 MART'TA GERÇEKLEŞECEK SEÇİMLER ÖNCESİ

Yerel seçimler, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak ve bu süreçte ülkede belediye başkanları, il-ilçe meclis üyeleri ve muhtarlar belirlenecek. Seçimlere yaklaşırken, AK Parti'den ardı ardına memur alımı müjdeleri gelmeye başladı.

GELEN İLANLAR VE SONUÇLAR

2024 yılı itibariyle, Kültür Turizm Bakanlığı'na 1629 personel alımı yapıldı ve başvurular tamamlandı, sonuçlar bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise 5,500 personel alımı gerçekleştirdi ve geçtiğimiz haftalarda alınan başvuruların sonuçları bugün açıklanacak.

Ayrıca, 2024 yılının başında Milli Savunma Bakanlığı'na memur alımı için başvurular alındı ve Adli Tıp Kurumu'na da önemli sayıda personel alımı yapıldı.

MEB ÖĞRETMEN ALIMI BEKLENTİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen atama sayısıyla ilgili açıklama henüz gelmedi, ancak bekleniyor.

YENİ KAMU İLANLARI

Şu anda, yeni kamu ilanlarına yönelik bir dönem başlamış durumda. Seçim sürecinde kamuya yapılacak personel alımları şu şekilde:

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1500 işçi alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2021 memur alımı planlanıyor

12 bin 500 polis alımı yapılacak,

7250 jandarma uzman erbaş alımı bekleniyor,

Sağlık Bakanlığı hastanelere 35 bin personel alımı yapacak, d

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin yeni personel alımı yapacak,

Adalet Bakanlığı, 20 bin personel alımı için hazırlık yapıyor,

İçişleri Bakanlığı'nın ise 1200 civarında personel alımı yapması bekleniyor.

Hangi kurum için memur alımı beklentiniz var? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

İLANLAR NEREDEN TAKİP EDİLİYOR?

Personel alımı ilanları farklı kaynaklardan yayınlanmaktadır. Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı SBB, Kariyer Kapısı, İŞKUR gibi birçok platformda ilanlar bulunmaktadır. Karmaşık sayfalara bakmak yerine, ilanları takip etmek için kpsscafe.com.tr mobil uygulamasını ücretsiz indirerek güncel bilgilere hızlıca ulaşabilirsiniz.



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