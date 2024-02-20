Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8000 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı 2024

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ( ASHB) 8000 personel alımında kadro dağılımı belli oldu. Farklı illerde ve farklı şehirlerde yapılacak alımda başvuru süreci 21 Şubat 2024 tarhinde e-devlet üzerinden online olarak elektronik ortamda başlayacak. Kadro dağılımı ise şu şekilde;



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 1





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 2

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 3





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 4





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 5





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 6

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 7

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 8

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 9

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 10





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 13

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 14

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 16

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 17

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 18