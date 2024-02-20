Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8000 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı 2024

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ( ASHB) 8000 personel alımında kadro dağılımı belli oldu. Farklı illerde ve farklı şehirlerde yapılacak alımda başvuru süreci 21 Şubat 2024 tarhinde e-devlet üzerinden online olarak elektronik ortamda başlayacak. Kadro dağılımı ise şu şekilde;
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 2
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 4
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 5
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 6
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 7
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 8
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 9
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 10
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 12
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 13
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 16
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 17
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı kadroları ve başvuru özel şartları 18
Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.