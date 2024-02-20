Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Korucu Alımı İlanları! 5000 Korucu Alımı Olacak mı?

Yeni bir Korucu Alımı dönemi başladı ve adaylar, 2024 yılı için bu önemli fırsatı değerlendirmeye hazırlanıyor. KPSScafe ekibi olarak, en güncel ve doğru bilgilerle sizlere ulaşmanın gayreti içindeyiz.

Korucu alımları, genellikle İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve yerel valilikler tarafından resmi duyurularla gerçekleştirilmektedir. Adaylar, güncel ilanları ve detayları öğrenmek için bu kurumların resmi web sitelerini düzenli olarak kontrol etmelidirler.

Başvuru süreci, şartlar, sınavlar ve diğer önemli detaylar, Korucu alımları ile ilgili duyurularda net bir şekilde belirtilir. Kadın Korucu alımı gibi özel başlıklar da bu duyurular arasında yer alabilir. Ancak, doğruluk ve güvenilirlik açısından bu bilgilerin resmi kaynaklardan alındığından emin olunmalıdır. Başvuru sürecine adım atmadan önce, resmi duyuruları dikkatlice incelemek her aday için önemlidir.

26 Şehirde Korucu Alımı Olacak!

Yeni bir gelişme olarak, Türkiye genelindeki Korucu alımlarının kapsamı genişletildi. Daha önce 22 şehirde gerçekleşen alımların ve eğitimlerin, Bakanın açıklamasının ardından 26 şehre çıkarıldığı duyuruldu.

Beklenen yeni Korucu alımı açıklamasıyla ilgili olarak, farklı talepleriniz varsa bize yorum kısmından rahatlıkla iletebilirsiniz.. Özellikle Kadın Korucu alımı konusunda büyük bir heyecan yaşanıyor. Jandarma Korucu alımları genellikle erkek adaylardan yapılmakta olup, belirli aralıklarla kadın adaylardan da alım yapılıyor. Bu nedenle, Kadın Korucu alımıyla ilgili müjdeli haberleri beklediğimizi de belirtebiliriz.

Son dönemde Korucu alımlarına olan talebin arttığı belirtiliyor. En son ilan yayımlayan kaymakamlıklar arasında Başkale İlçe Jandarma, Arıcak Kaymakamlığı, Türkoğlu Kaymakamlığı, Diyarbakır, Viranşehir Kaymakamlığı, Şırnak Valiliği, Muş Valiliği ve Van Kaymakamlığı bulunuyor. Bu kaymakamlıkların ilanları üzerinden başvuru şartları ve süreçleri takip edilebilir.

Jandarma Korucu Alımına Kimler Başvurabilir?





Jandarma Korucu Alımı için belirlenen şartlar şu şekildedir:

T.C. vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya 1111 sayılı kanuna göre muaf olmak,

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Kamu haklarından mahkûm olmamak,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar ve belirli suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm olmamak,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

Görevlendirileceği köyde veya Jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek,

Güvenlik Koruculuğuna engel olabilecek şekilde köy hudutları dışında başka bir işte çalışmamak,

Devamlı görev yapmasına engel olabilecek seviyede hastalık, sakatlık veya akıl hastalığı bulunmamak,

Siyasi parti üyesi olmamak,

Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

Terör örgütleriyle ilişkisi olmamak ve bu örgütlerin faaliyetlerine katılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,

Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (koşu, mekik, şınav spor testi) ve mülakatta başarılı olmak.

Başvuru Belgeleri

Korucu alımı için başvurular, belirtilen şartları sağlayan adayların ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı'na şahsen gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeler arasında kimlik kartı fotokopisi, diploma veya ilkokul mezunu olduğuna dair belge, erkek adaylar için terhis belgesi, silah kullanmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmadığına dair belge, 4 adet vesikalık fotoğraf, yaş düzenleme belgesi ve adli sicil/arşiv kaydı bulunmaktadır.

Sınav aşamaları ise Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Seçim ve Değerlendirme olarak belirlenmiştir. Adayların bu aşamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.