ASHB 8000 Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı, Kadro ve Kontenjan Dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), 20 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan resmi gazete ilanına göre, bakanlık bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla 8 bin sözleşmeli personel ve ASDEP alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda, farklı kadrolarda işe alımlar, KPSS puanları üzerinden gerçekleştirilecek. İlan detaylarıyla ilgili tüm bilgiler Resmi Gazete'de yer almış olup, kpsscafe ekibi olarak bu detaylara haberimizin devamında yer verdik.
ASHB 2024 Yılı 8000 Personel Alımı Başvuru Ekranı
Başvurular elektronik ortamda e-devlet üzerinden yapılacaktır. Buna göre başvuru süreci 21/02/2024-11/03/2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadarCumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru ekranı; https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim
Yukarıda bulunan bağlantıya tıklayıp e-devlet bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda '' Yeni başvuru '' sekmesine tıklayın. Bu sekmeye tıkladığınızda alt kısımdaki görselde de görüldüğü gibi karşınıza ilgili ilan çıkacaktır.
Kadro ve Kontenjan Dağılımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı ile Sosyal Hizmet kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kadrolarda toplam 8 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. Alımlar, aşağıdaki kadrolarda yapılacaktır:
107 Mühendis (3 Elektrik-Elektronik, 3 Makine, 2 İnşaat, 99 Taşra)
28 Mimar
4 Şehir Plancısı
10 Tekniker
1 Teknisyen (İnşaat)
379 Büro Personeli
710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
471 Temizlik Personeli
58 Şoför
6 Yiyecek İçecek Hizmetleri Personeli
1122 Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP)
359 Sosyal Çalışmacı
256 Psikolog
86 Çocuk Gelişimcisi
124 Öğretmen
16 Fizyoterapist
65 Hemşire
103 Diğer Sağlık Personeli
70 Avukat
47 Yurt Yönetim Personeli
73 Bakım Personeli
1284 Çocuk Bakıcısı
546 Engelli Bakıcısı
1427 Yaşlı Bakıcısı
11 Aşçı-Aşçı Yardımcısı
23 Bakım Onarım Personeli
Bu kadrolarda personel alımları, ASHB'nin merkez ve taşra teşkilatlarına dağılımıyla gerçekleştirilecektir. İlgilenen adaylar, ilan detaylarını dikkatlice inceleyerek başvuru sürecine katılabilirler.
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Yorum yazarak KPSS Cafe Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan KPSS Cafe hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.