ASHB 8000 Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı, Kadro ve Kontenjan Dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), 20 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan resmi gazete ilanına göre, bakanlık bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla 8 bin sözleşmeli personel ve ASDEP alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda, farklı kadrolarda işe alımlar, KPSS puanları üzerinden gerçekleştirilecek. İlan detaylarıyla ilgili tüm bilgiler Resmi Gazete'de yer almış olup, kpsscafe ekibi olarak bu detaylara haberimizin devamında yer verdik.

ASHB 2024 Yılı 8000 Personel Alımı Başvuru Ekranı

Başvurular elektronik ortamda e-devlet üzerinden yapılacaktır. Buna göre başvuru süreci 21/02/2024-11/03/2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadarCumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



Başvuru ekranı; https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim



Yukarıda bulunan bağlantıya tıklayıp e-devlet bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda '' Yeni başvuru '' sekmesine tıklayın. Bu sekmeye tıkladığınızda alt kısımdaki görselde de görüldüğü gibi karşınıza ilgili ilan çıkacaktır.











Kadro ve Kontenjan Dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı ile Sosyal Hizmet kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli kadrolarda toplam 8 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. Alımlar, aşağıdaki kadrolarda yapılacaktır:

107 Mühendis (3 Elektrik-Elektronik, 3 Makine, 2 İnşaat, 99 Taşra)

28 Mimar

4 Şehir Plancısı

10 Tekniker

1 Teknisyen (İnşaat)

379 Büro Personeli

710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

471 Temizlik Personeli

58 Şoför

6 Yiyecek İçecek Hizmetleri Personeli

1122 Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP)

359 Sosyal Çalışmacı

256 Psikolog

86 Çocuk Gelişimcisi

124 Öğretmen

16 Fizyoterapist

65 Hemşire

103 Diğer Sağlık Personeli

70 Avukat

47 Yurt Yönetim Personeli

73 Bakım Personeli

1284 Çocuk Bakıcısı

546 Engelli Bakıcısı

1427 Yaşlı Bakıcısı

11 Aşçı-Aşçı Yardımcısı

23 Bakım Onarım Personeli

Bu kadrolarda personel alımları, ASHB'nin merkez ve taşra teşkilatlarına dağılımıyla gerçekleştirilecektir. İlgilenen adaylar, ilan detaylarını dikkatlice inceleyerek başvuru sürecine katılabilirler.