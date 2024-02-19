ASHB (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) 2024 Yılı 8000 Personel Alımı Müjdesi Geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), 19 Şubat 2024 tarihinde yapmış olduğu açıklamayla, bakanlık bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla 8 bin sözleşmeli personel ve ASDEP alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımlar, çeşitli kadrolarda yapılacak ve adayların KPSS puanlarına göre değerlendirilecek.

Açıklanan Detaylar:

Toplam Alım Sayısı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplamda 8 bin kişilik kontenjanla personel alımı yapacak.

Kadrolar: Alımlar farklı kadrolarda gerçekleştirilecek. Adaylar, ilan tarihinde belirlenen pozisyonlara başvuruda bulunabilecek.

Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak. Adayların ilan edilen pozisyon için belirlenen eğitim düzeyine uygun niteliklere sahip olmaları gerekecek.

KPSS Puanı: Sözleşmeli personel alımlarında adayların KPSS sınavından belirli bir puanı almış olmaları gerekecek. Başvuru yapan adaylar arasından belirlenen kriterlere göre ön eleme yapılacak.

Başvuru Süreci: İlgili ilan tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden başvurular alınacak. Adaylar, başvurularını online olarak tamamlamak zorunda olacak.

Mülakat ve Değerlendirme: Başvuru yapan adaylar arasından ön eleme geçenler, mülakat ve/veya yazılı sınav gibi aşamalara katılacaklar. ASDEP programı başvurularında adayların sosyal becerileri ve deneyimleri özel bir öneme sahip olacak.

İlan detayları için resmi duyuruların ve Bakanlık tarafından belirlenen kılavuzların takip edilmesi önemlidir. kpsscafe ekibi olarak, bu alımlarla ilgili güncel bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.





ASHB 2024 Yılı 8000 Personel Alımı

Toplam 8 bin kişilik kontenjan, farklı birimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı için belirlenen pozisyonlar ve sayıları ilan tarihinde açıklanacaktır.

ASDEP programı kapsamında istihdam edilecek personel sayısı ayrıca belirlenecektir.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İlan edilen pozisyon için belirlenen eğitim düzeyine uygun niteliklere sahip olmak.

ASDEP programı için başvuran adaylardan ilgili programın gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve deneyime sahip olmak.

Sözleşmeli personel alımlarında adayların KPSS sınavından belirli bir puanı almış olmaları gerekebilir.

Başvuru Süreci:

İlgili ilan tarihinde Bakanlık resmi web sitesi üzerinden başvurular alınacaktır.

Başvuruların online olarak yapılması ve belirtilen tarihler arasında tamamlanması gerekecektir.

Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri eksiksiz olarak sunmalıdır.

Mülakat ve Değerlendirme:

Başvuru yapan adaylar arasından belirlenen kriterlere göre ön eleme yapılacaktır.

Ön eleme geçen adaylar, mülakat ve/veya yazılı sınav gibi aşamalara katılacaklardır.

ASDEP programı başvurularında adayların sosyal becerileri ve deneyimleri değerlendirmeye alınacaktır.

Lütfen, belirtilen bilgiler ASHB'nin resmi duyurularını beklemek üzere genel bir bilgi içermektedir. Resmi duyuruları takip etmek ve başvuru şartlarına tam olarak uymak önemlidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) tarafından gerçekleştirilecek personel alımlarıyla ilgili detaylar şu şekildedir:

Mülakatsız Alım!

ASHB personel alımları sadece KPSS puanı sırasına göre gerçekleştirilecek. Adayların KPSS'den almış oldukları puanlar, alanlarına ve tercih ettikleri şehirlere göre yapılan sıralamaya göre atama yapılacaktır. Bu nedenle adaylardan herhangi bir yazılı veya sözlü sınav talep edilmeyecektir.

Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) Alımı Şartları:

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren belirli bölümlerden mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Yurt Yönetim Personeli (4/B) Alımı Şartları:

Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya belirli bölümlerden lisans mezunu olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Sosyal Çalışmacı (4/B) Alımı Şartları:

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Psikolog (4/B) Alımı Şartları:

Psikoloji lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Fizyoterapist (4/B) Alımı Şartları:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Çocuk Gelişimcisi (4/B) Alımı Şartları:

Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Diyetisyen (4/B) Alımı Şartları:

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Öğretmen (4/B) Alımı Şartları:

Belirli lisans programlarından mezun olmak,

2020 ve 2021 yılı KPSS P10 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Avukat (4/B) Alımı Şartları:

Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Başvuru son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvuruda bulunmuş olmak.

Hemşire (4/B) Alımı Şartları:

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarından mezun olmak,

2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Cinsiyeti kadın olmak.

Diğer Sağlık Personeli (4/B) Alımı Şartları:

Belirli önlisans programlarından mezun olmak,

2020 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Büro Personeli Alımı Şartları:

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

2020 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları:

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Geçerliliği devam eden özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Belirli şartlara haiz olmak, boy ve kilo ölçütlerine uymak.

Not: Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatlice incelemesi ve başvuru tarihlerini takip etmeleri önemlidir.