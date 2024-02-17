- Sözleşmeli Personel

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) En Az Lise Mezunu 34 Personel Alımı Yapacak!

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Türk Standartları Enstitüsü (TSE), kadrosunu güçlendirmek üzere yeni personel alımı yapacak. Söz konusu alım, en az lise mezunu adaylara yöneliktir. TSE, nitelikli ve yetenekli bireyleri bünyesine katmak amacıyla, 34 Sözleşmeli Personel ve Memur pozisyonları için ilan vermiştir. Başvurular, belirtilen şartları karşılayan adayların katılımına açıktır.

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Başvuru şartları arasında lise mezuniyeti, ilgili alanda deneyim ve belirli sertifikalara sahip olma gibi kriterler yer almaktadır. Adaylar, başvurularını belirtilen tarih aralığında ilan edilen başvuru adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

TSE, kaliteli hizmet anlayışına sahip, yenilikçi düşünen ve ekip çalışmasına yatkın bireyleri bünyesine katmayı hedeflemektedir. Başvuru süreci detayları ve pozisyonlar ile ilgili daha fazla bilgi için TSE resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kadro dağılımı ise şu şekilde;

 34kişilik kadro ile, 13 Mühendis, 1 Tekniker, 2 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 Odacı (Hizmetli),

Kadroya Göre Başvuru Şartları

  • Mühendisler:

İlgili alanda lisans eğitimine sahip olmak.
Kamu hizmetine giriş sınavlarında başarılı olmuş ve belirlenen puan şartlarını karşılamak.
Yabancı dil sınavında en az C seviyesinde puan almış olmak (son 5 yıl içinde yapılan YDS).

  • Tekniker:

Tekniker kadrosu için ilgili alanda ön lisans eğitimine sahip olmak.
Kamu hizmetine giriş sınavlarında başarılı olmuş ve belirlenen puan şartlarını karşılamak.

  • Memurlar:

Memur kadrosu için en az lise mezunu olmak.
Kamu hizmetine giriş sınavlarında başarılı olmuş ve belirlenen puan şartlarını karşılamak.

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

Güvenlik alanında deneyime sahip olmak tercih sebebidir.

  • Odacı (Hizmetli):

Temizlik ve hizmet alanında deneyime sahip olmak tercih sebebidir.
Adaylar, başvurularını yapmadan önce belirtilen özel şartları dikkatlice incelemeli ve ilgili pozisyon için gerekli niteliklere sahip olmalıdır. Başvurularını yapacak adaylara başarılar dileriz.

# lisans, ön lisans, başvuru

17 Şub 2024 - 19:22 - Sözleşmeli Personel

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