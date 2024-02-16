Sağlık Bakanlığı, 2024/5 KPSS Tercih Kılavuzu İle 35 bin personel alımı gerçekleştirecek!

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında personel alımı yapacak. Tercih kılavuzu aracılığıyla yapılacak alımlar, KPSS ile gerçekleştirilecek ve sağlık personeli pozisyonları için farklı alanlarda gerçekleştirilecektir. kpsscafe ekibi olarak, Hastane Personel Alımı ile ilgili detayları sizlere aktaracağız.

Sağlık Bakanlığı 35 Bin Personel Alımı Kadro Dağılımı

Sağlık Bakanlığı, 2024/5 KPSS sonuçlarına göre Tercih Kılavuzu ile personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda, 81 şehirde bulunan hastanelerde görevlendirilmek üzere toplamda 35 bin personel alımı yapılacak. Alımlar, lise, ön lisans ve lisans mezunları için farklı kadrolarda gerçekleştirilecek.

Lise mezunları için alınacak kadrolar arasında hemşire, sağlık teknisyeni (ilk ve acil yardım), sağlık teknisyeni (anestezi), sağlık teknisyeni (çevre sağlığı), sağlık teknisyeni (laboratuvar), sağlık teknisyeni (röntgen), sağlık teknisyeni (tıbbi sekreter) yer alıyor.

Ön lisans mezunları için ise alınacak kadrolar arasında sağlık teknikeri (anestezi), sağlık teknikeri (çevre sağlığı), sağlık teknikeri (laboratuvar), sağlık teknikeri (röntgen), sağlık teknikeri (tıbbi sekreter), sağlık teknikeri (adli tıp), sağlık teknikeri (ağız diş sağlığı), sağlık teknikeri (ameliyat), sağlık teknikeri (diş protezi), sağlık teknikeri (diyaliz), sağlık teknikeri (eczane), sağlık teknikeri (elektronörofizyoloji), sağlık teknikeri (evde bakım), sağlık teknikeri (yaşlı bakım), sağlık teknikeri (fizik tedavi), sağlık teknikeri (ilk ve acil yardım), sağlık teknikeri (iş ve uğraşı terapisti), sağlık teknikeri (odyometri), sağlık teknikeri (ortopedi), sağlık teknikeri (patolojik anatomi), sağlık teknikeri (podolog), sağlık teknikeri (radyometri), sağlık teknikeri (optisyen) bulunuyor.

Lisans mezunları için ise biyolog, çocuk gelişimcisi, diğer sağlık personeli, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi ve sosyal çalışmacı gibi farklı kadrolarda personel alımı yapılacak.

Başvurular Ne Zaman?

Personel alımı ilanı resmiyet kazandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin yeni sağlık çalışanının istihdam edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı tarafından müjde olarak verilen bu kararın, hem mevcut sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi hem de yeni açılan hastanelerin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla alındığını belirtti.

Personel alım süreci ile ilgili soruları yanıtlayan Koca, başvuruların bu hafta içinde ÖSYM'ye gönderileceğini ve adayların eşit koşullarda yarışacaklarını vurguladı. Toplamda 35 bin kişinin alınacağı bu istihdamın 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olacak şekilde planlandığını açıkladı. Branş dağılımı ve nihai takvimin ÖSYM ile birlikte hazırlanan kılavuz aracılığıyla ilan edileceğini ifade etti. Mülakat olmayacak ve adaylar eşit şartlarda değerlendirilecek. İlanın bir hafta içinde yetiştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Koca, bir gazetecinin "Yeni bir şehir hastanesi var mı?" sorusuna ise birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesinin tam kapasite ile hizmete alınacağını belirtti.