Solo Leveling oku seçeneği ile okumaya başlayabileceğiniz Solo Leveling, Chugong tarafından kaleme alınan ve Güney Kore web roman serisi olarak yayınlanan bir eserdir. Seri 2016 yılından bu yana KakaoPage platformunda dijital olarak okurları ile buluşuyor. Dünya genelinde popülerliği artan Solo Leveling toplamda 14 cilt ve 270 bölüme sahip. Farklı ve eşsiz bir dünyaya adım atmak için tercih edebileceğiniz Solo Leveling’i okuyabilmek için mangatr.net adresinden manga okubölümünü kullanabilirsiniz.

Web sitesi üzerinde yer alan Solo Leveling okubölümünü kullanmadan önce manga serisi hakkında bilgi sahibi olmanız işe yarayacaktır. Redice Studio tarafından uyarlanan Solo Leveling webtoon serisi 2018 yılından itibaren KakaoPage'de yer alıyor. Bu webtoon günümüze kadar üç cilt halinde yayınlanmıştır. Birçok dilde hayran çevirileri sayesinde okunabiliyor. Solo Leveling'in Netmarble tarafından geliştirilmekte olan bir rol yapma video oyunu da bulunur.

Solo Leveling sürükleyici hikayesi, karakter gelişimi ve dikkat çekici senaryosuyla okurlara kendine özgü bir dünya sunar. Bu eğlenceli eser okuyuculara heyecan verici maceralara atılma ve keyifli bir vakit geçirme fırsatı tanıyor. Solo Leveling okumak ve benzersiz bir evrende, sürükleyici bir yolculuğa çıkmak için manga-tradresini kullanabilirsiniz. Platformun okunaklı ve kullanışlı arayüzü sayesinde Solo Leveling bölümlerini kısa sürede bulabilir, hemen başlayabilir ve keyfinizce ilerleyebilirsiniz.

Solo Leveling Hikayesi

mangatr.net adresinde yer alan manga oku bölümünden ulaşabileceğiniz Solo Leveling dünyayı canavarlarla dolu bir portalın bağlaması sonucu ortaya çıkan avcıların dünyasına odaklanan bir hikayeyi anlatır. Sung Jin-woo adında E seviyede olan bir avcının en zayıf ve güçsüz avcılardan biri olduğu düşünülür. Fakat bu avcı bir zindanda hayatta kalmaya çalışırken beklenmedik bir güçle karşılaşır. Bu güç sayesinde görevlerini ve onu diğerlerinden ayıran güçlerini görebilme yetisini elde eder.

Jin-woo canavarları avlayarak görevlerini tamamlar ve seviyesini yükseltir. Karakter başlangıçta zayıf olmasına rağmen zamanla güçlenir ve diğer avcılar arasında saygınlık kazanır. Solo Leveling Sung Jin-woo'nun maceralarını ve güçlenme yolculuğunu heyecan verici bir şekilde anlatır, okuyucuları fantastik bir dünyaya sürükleyerek büyülü bir serüven sunar. Siz de Jin-woo’nun kendisini ve güçlerini keşfetme yolculuğunda ona eşlik etmek istiyorsanız hemen manga-tr platformundan okumaya başlayabilirsiniz.

Solo Leveling Ne Kadar Uzunlukta?

Solo Leveling toplam 14 ciltten ve 270 bölümden oluşuyor. Chugong tarafından yazılan bu web roman serisi ilk kez 25 Temmuz 2016'da yayınlanmaya başlandı. Her bir bölüm Sung Jin-woo'nun maceralarını ve güçlenme yolculuğunu anlatıyor. Seri D&C Media tarafından Papyrus baskısı altında yayınlanıyor. Dünya çapında ve ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Yazarın yaratıcılığı ve karakter gelişimiyle tanınan Solo Leveling okuyuculara heyecan dolu bir fantastik dünya sunar. mangatr.net platformunu kullanarak hemen Solo Leveling okumaya başlayabilirsiniz. Henüz bitmeyen ve devam eden Solo Leveling kesintisiz ve soluksuz bir serüven için tercih edebileceğiniz en iyi mangalardan!

Solo Leveling Karakterleri Neler?

Solo Leveling’de hikayesine eşlik edebileceğiniz bazı karakterler şunlar:

● Sung Jin-woo: Hikayenin ana karakteri olan E seviye bir avcı. Güçlü bir gelişim geçiren ve hayatta kalmak için elinden geleni yapan bir karakter.

● Cha Hae-in: Güçlü bir avcı ve Güney Kore Avcı Birliği'nin bir üyesi. Sung Jin-woo ile sık sık iş birliği yapar.

● Go Gun-hee: Güney Kore Avcı Birliği'nin başkanı. Sung Jin-woo'nun potansiyelini erkenden fark eder ve ona dikkat eder.

● Yoo Jin-ho: Sung Jin-woo'nun eski sınıf arkadaşı ve şu anda onunla çalışan bir avcı.

● Beru: Sung Jin-woo'nun hizmetkarı olarak görev yapan S seviye bir asker.

● Thomas Andre: ABD'nin en güçlü avcılarından biri ve Uluslararası Avcı Birliği'nin başkanı.

● Christopher Reed: Amerikalı bir avcı ve ABD Avcı Birliği'nin bir üyesi.