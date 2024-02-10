KPSS 2024/4 Tarım Bakanlığı 5500 Memur Alımı Sonuç! Açıklanma Zamanı

Bu aşamada, atama sonuçlarının duyurulmasını bekleyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgileri takip edebilirler. Atama sonuçları, adayların tercih sıralamalarına göre belirlenecek ve açıklanan tarihler içerisinde ilan edilecektir.

Tercihlerini güncellemek veya değiştirmek isteyen adaylar için belirli bir süreç de ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Bu nedenle, adaylar resmi duyuruları dikkatle takip etmelidirler. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanacakları kurumları ve pozisyonları öğrenen adaylar, ilgili kurumlarla iletişime geçebilir ve atama sürecini tamamlayabilirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5.500 memur alımı

KPSS 2024/4 tercihleri çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 5.500 memur alımı kapsamında toplamda 1.791 lise mezunu, 1.484 önlisans mezunu ve 2.225 lisans mezunu kadro için başvurular alındı.

Alımlar, çeşitli alanlarda uzmanlık gerektiren pozisyonları kapsamaktadır. Destek Personeli, Orman Mühendisi, Büro Personeli, Laborant, Ziraat Mühendisi, Biolog, Veteriner Hekim, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Şoför, Harita Mühendisi, Gıda Mühendisi, Kimya Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru, İnşaat Mühendisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bilgisayar Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi ve Gemi Adamı gibi farklı alanlarda görev alacak uzmanlara yönelik kadroları içermektedir.

Bu alımlar mülakatsız atama şeklinde gerçekleştirilecek olup, başvurular sonucunda adayların KPSS puanları ve tercih sıralamalarına göre belirlenecek. Adaylar, atama sonuçlarını ve süreçle ilgili detayları Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirler. Başvuran adaylara başarılar dileriz.





5.500 memur alımı sonuçları ne zaman ve nasıl açıklanacak

KPSS 2024/4 tercih süreci 7 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmış ve ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre önümüzdeki hafta içinde tercih sonuçları açıklanacak. Bu sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden erişilebilecek.

Kamu personeli alımıyla ilgili detaylı bilgilerin, tüm ünvanlar bazında en düşük puanlar da dahil olmak üzere, sonuçlar açıklandığında sizlere iletilmesi planlanıyor.