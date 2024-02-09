Alerji Testi Nedir?

Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan normalden farklı reaksiyonların belirlenmesi için vücut üzerine uygulanarak yapılan teste alerji testi denir. Her çeşit alerji bu testle kolayca bulunur.

Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Şu an farklı kişilerde çok çeşitli durumlarda alerjisi olan insanlar fazladır. Bu nedenle genel anlamda bir şikayet üzerine başvuran kişilerin belirtilerine göre alerji testi yapılır. Kişinin gösterdiği belirtiye göre deri üzerine bir çizik atılarak yapılabilir.

Alerji Çeşitleri Nelerdir?

En yaygın görülen alerji çeşitleri genel anlamda şu şekilde sıralanabilir;

Besin alerjisi

Cilt alerjisi

İlaç alerjisi

Toz alerjisi

Alerjik rinit

Polen alerjisi

Küf alerjisi

Böcek alerjisi

Evcil hayvan alerjisi

Lateks alerjisi

Alerji Testi Aç Karnına Mı Yapılır?

Alerji türü sebebiyle değişiklik gösteren bir durum olduğu için alerji testi hem aç karna hem de tok karna yapılabilen bir test türüdür. Hastanın açlık ya da tokluk durumu testte bir etki yaratmaz.

İlaç Alerji Testi Nasıl Yapılır?

İlaca alerjisi olan kişilerin testleri genel anlamda bağışıklık üzerinden yapılır. Alerji için doktora başvurmuş olan kişiler için alerji testi esnasında cilt üzerine doğrudan bir alerjen damlatılır. Aynı zamanda derinin delinmesi yöntemi de kullanılabilir. Eğer test sonucu negatifse bu durumda cilt üzerinde bir reaksiyon olmaz. Ancak ciltte bir tepkime görülürse bu durumda alerjen var demektir.

CYBH Testi Sayesinde Erken Teşhis

Herhangi bir kişide ulaşıcı hastalık olup olmadığını anlamak için en çok tercih edilen testlerden biri cybh testi olarak tercih edilir. Bulaşıcı hastalığı olduğundan şüphelenen ya da belirti gösterenler mutlaka testi yaptırmalıdır.

CYBH Testi Nedir?

Son senelerde en çok kullanılan test modelleri arasında bulunan ve temel amacı cinsel kanallar üzerinden bulaşıcı hastalıkların teşhisinde bu test uygulanır.

CYBH Testi Nasıl Uygulanır?

Bulaşıcı bir hastalığın olup olmadığını tespit etmek için kullanılan testler genel olarak genital bölge üzerinden uygulanır. Klinikte cybh testi de genital bölgeden, bir pamuklu çubukla alınan akıntılarla uygulanır. Pamuklu çubukla alınan bu test çeşitli hastalıkların teşhisini yapar.

Hangi CYBH Testleri’ni Yapmalıyım?

Genel olarak kişiler görülen belirtiler üzerine hastaneye gider ancak hangi test, yapacağını bilemeyebilir. Bu durumda belirtilere yönelik bir araştırma yapılmalı ve hangi belirtiler görülüyorsa o test yapılabilir. Genel olarak cybh testi çeşitleri; HIV antijen ve antikor testi, Hepatit B antijen ve antikor testi, hepatit C antijen ve antikor testi, herpes testi, frengi testi, HPV testi, klamidya testi, bel soğukluğu testi ve trichomonas testidir.

En Çok Yapılan CYBH Testleri Nelerdir?

Bulaşıcı hastalıkların artmasıyla beraber en çok yapılan cyhb testleri de aynı doğrultuda artmaya başlamıştır. En çok yapılan cybh testleri şu şekilde sıralanabilir;

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Şankroid –Chancre ( Çıban) Şankr

Kasık Biti

Genital Siğiller (HPV)

HIV (AIDS)

Kaynak: https://www.labistanbul.com.tr/cybh-testi.html