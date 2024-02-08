Sağlık Bakanlığı İŞKUR 8 Bin İşçi Alımı Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Ülkemizdeki sağlık sektöründeki eksiklikleri gidermek amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki farklı hastanelerde görevlendirilmek üzere 8 bin kamu işçisi alımı yapacak. Bu duyuru, daha önce açıklanan 35 bin personel alımının içerisinde yer alan 8 bin kişilik kadronun işçi alımı için ayrıldığını belirtiyor. Detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. (Bağlantı yerine resmi kaynakları kontrol etmek her zaman güvenilir bir yaklaşım olacaktır.)





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından henüz kontenjanlar hakkında resmi bir açıklama yapmadı.Bakan Fahrettin Koca tarafından detaylar daha sonra resmi olarak duyurulacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar

Alım yapılacak kadrolar arasında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, inşaat boyacısı/boyacı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı gibi pozisyonlar bulunmaktadır.

Başvuru yapmayı düşünen adayların resmi açıklamaları ve şartları takip etmeleri önemlidir. Sağlık Bakanlığı veya ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgilere erişebilirsiniz.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Adayların başvuruda bulunabilmek için genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamaları, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilgisi olmamaları gibi temel şartlar aranacaktır.

Öne çıkan bir diğer detay ise Sağlık Bakanlığı işçi alımı için KPSS şartının aranmamasıdır. Bu bağlamda, adaylardan herhangi bir KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) şartı talep edilmeyecek ve alımlar kura işlemleri ile gerçekleştirilecektir. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatlice incelemeleri ve başvuru sürecine ilişkin resmi duyuruları takip etmeleri önemlidir.



Başvuruların 2024 Şubat ayı içerisinde İŞKUR üzerinden başlaması bekleniyor..