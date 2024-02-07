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KPSS 2024/4 Tercih Kılavuzu Yayımlandı! Tarım Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Ekranı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, KPSS 2024/4 sınavı çerçevesinde sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzunu yayımladı. Bu kılavuz, adaylara alımın hangi alanlarda gerçekleşeceği, kontenjan sayıları ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Şubat ayı memur alımı ilanı yayımlandı. Merkezi atama ile yapılacak alımda başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM üzerinden yayımlanan 2024-4 Tercih kılavuzunu inceleyerek uygun buldukları ve niteliklerini taşıdıkları kadrolara ais.osym. gov.tr üzerinden rahatlıkla başvuru yapabilecektir.

Tarım Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Ekranı

ÖSYM tarafından yayımlanan memur alımı duyruuunda şu ifadeler kullanıldı;

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4  Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur

Başvuru kılavuzu ve detaylar; https://www.osym.gov.tr/TR,29142/kpss-20244-tarim-ve-orman-bakanliginin-sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-adaylardan-tercih-alinmasi-31012024.html 

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07 Şub 2024 - 21:48 - Kamu

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