KPSS 2024/4 Tercih Kılavuzu Yayımlandı! Tarım Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Ekranı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Şubat ayı memur alımı ilanı yayımlandı. Merkezi atama ile yapılacak alımda başvuru yapmak isteyen adaylar ÖSYM üzerinden yayımlanan 2024-4 Tercih kılavuzunu inceleyerek uygun buldukları ve niteliklerini taşıdıkları kadrolara ais.osym. gov.tr üzerinden rahatlıkla başvuru yapabilecektir.
Tarım Bakanlığı Memur Alımı Başvuru Ekranı
ÖSYM tarafından yayımlanan memur alımı duyruuunda şu ifadeler kullanıldı;
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur
Başvuru kılavuzu ve detaylar; https://www.osym.gov.tr/TR,29142/kpss-20244-tarim-ve-orman-bakanliginin-sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-adaylardan-tercih-alinmasi-31012024.html
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler KPSS Cafe editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı KPSS Cafe değil haberi geçen ajanstır.